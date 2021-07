Ballettschüler tanzen im neuen Raum

Musikschule hat darum gekämpft

+ © Claudia Radzwill Die jüngsten Elevinnen der Rader Ballettschule haben viel Spaß an Schritten und Positionen. Früh übt sich bekanntlich. Das gilt erst recht fürs klassische Ballett. © Claudia Radzwill

Seit 2015 trainiert Nicola Wähner die Rader Elevinnen. Für 2019 plant sie mit ihnen ein eigenes Tanzstück.

Von Claudia Radzwill

Die Radevormwalder Ballettschule hat seit dem Sommer einen neuen Übungsraum. Im oberen Stockwerk der Sporthalle 1 an der Hermannstraße, ganz am Ende des Ganges, treffen sich die Elevinnen. Vier Gruppen trainiert Leiterin Nicola Wähner.

Da gibt es die Gruppe der sechs- bis achtjährigen Ballettmädchen, die von acht bis zwölf Jahren und dann die ab 14 Jahren. Ihre älteste Schülerin ist 30 Jahre alt, berichtet Wähner. Man kann in jedem Alter tanzen lernen. „Den jüngeren fällt es allerdings etwas leichter“, gibt sie zu.

+ Nicola Wähner übernahm die Leitung der Ballettschule 2015. © Claudia Radzwill

Die jüngsten Elevinnen, die Nicola Wähner unterrichtet, sind vier und fünf Jahre alt. Und Zümra, Sara, Luisa, Naila, Lia, Karla und Lisa warten auch an diesem Nachmittag sehnsüchtig darauf, dass Nicola Wähner mit dem Unterricht beginnt.

Zunächst sitzt die Gruppe im Kreis. „Die Füße zusammen. Die Zehen nach vorne“, heißt das Kommando. Ob ihnen das Balletttanzen schwer fällt? Die Mädchen schütteln einstimmig den Kopf. Nein, hier steht der Spaß ganz oben.

Für Trainerin Nicola Wähner gehört der Spaß am Tanz dazu. Aber: „Ballett ist auch Perfektion. Ich muss die Kinder zusammenhalten und das Durchhaltevermögen stärken.“ Das sei manchmal gar nicht so einfach. Besonders die Pubertät sei ein schwieriges Alter. „Da hört dann auch der ein oder andere auf.“

Wähner liebt ihrem Beruf, freut sich über Kreativität und Fantasie

Doch sie liebt ihren Beruf. „Es ist schön, die Freude zu spüren, die ich mit Tanz übermitteln kann. Und zu sehen, wie sich Kreativität und Fantasie in den Gruppen entwickeln.“

Rund 40 Mitglieder zählt die Radevormwalder Ballettschule, die eine Abteilung der Musikschule ist. Derzeit ist kein Junge dabei. In Köln, wo Nicola Wähner auch unterrichtet, ist das etwas anders.

Nicola Wähner übernahm 2015 die Ballettgruppen in Radevormwald. „Mein Vater ist Rader, über meinen Onkel kam der Kontakt zur Musikschule zustande.“ Die suchte nach dem Weggang Wen-Ting Huangs eine neue Ballettschulleiterin. Damals war Nicola Wähner gerade ein halbes Jahr vorher mit dem Tanzstudium fertig geworden. In Tillburg in Holland hat sie studiert. In der Bergstadt hat sie in den vergangenen drei Jahren die Ballettschule von drei auf vier Gruppen vergrößert, die Mitgliederzahl ist angestiegen. Das freut sie.

BALLETTSCHULE RAUM Der neue Tanzraum wird nicht nur von den Ballettelevinnen der Musikschule genutzt. Montags treffen sich hier die Kindertanzgruppen, donnerstags gibt Stepptanzlehrer Bernd Paffrath Unterricht. Außerdem nutzen ihn Fitness- und Zumbagruppen von Rader Vereinen. KONTAKT Anmeldungen für die Ballettkurse im Büro der Musikschule im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz, unter Tel. (02195) 93 21 76 oder im Netz: www.radevormwalder- musikschule.de

Jeden Dienstag pendelt die passionierte Tänzerin aus der Nähe von Köln, wo sie wohnt, nach Radevormwald. Der Nachmittag ist angefüllt mit Tanzstunden. Bei den Kleinen stehen die Ballettschritte auf dem Stundenplan, in der Gruppe ab 14 Jahren gibt sie im Wechsel Unterricht im Ballett und im modernen Tanz.

Über den neuen Raum freuen sich Schulleiterin und Schülerinnen gleichermaßen. Alles ist hell, große Fenster, beiger Boden. „Und wir haben einen schönen großen Wandspiegel.“ Außerdem gibt es nun bewegliche Tanzstangen, die frei im Raum stehen können. „Mit denen kann man richtig gut arbeiten. Im alten Ballettraum in der Turnhalle der Grundschule Stadt waren die Stangen fest an der Wand montiert.“

Die Musikschule hat um den Raum gekämpft, hat Gespräche mit Bürgermeister Johannes Mans geführt, erzählt Wähner. Nach den Sommerferien war es soweit. Doch nicht nur einen neuen Raum gibt es für die Elevinnen. Auch ein neues Projekt gibt es. Für nächstes Jahr, im Mai 2019, plant Nicola Wähner mit den großen Tänzerinnen ein eigenes Tanzstück. „Die Mädchen entwickeln das Stück selber mit, haben die Musik ausgewählt, nähen die Kostüme.“

Für die Kleinen steht im Dezember erst einmal ein Auftritt auf dem Adventskonzert der Musikschule an.