Bahnstraße: SPD fordert Baustopp

+ © SPD Landtagsabgeordneter Sven Wolf (links) und der Rader Fraktionschef Dietmar Stark sprechen sich gegen Anwohnerbeiträge aus. © SPD

Landtag liegt Gesetzentwurf zu Straßenausbaubeiträgen vor. Er könnte Anrainer entlasten.

Von Stefan Gilsbach und Nadja Lehmann

Die SPD-Ratsfraktion will wegen der aktuellen Debatte über Straßenausbaubeträge die Baumaßnahmen auf der Bahnstraße zunächst aussetzen. Einen entsprechenden Antrag stellen die Sozialdemokraten für den kommenden Bauausschuss am Donnerstag. „Wegen des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens im Landtag NRW“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Dietmar Stark, solle die Ausschreibung für die Maßnahmen auf der Bahnstraße aufgehoben und die Haushaltsansätze gesperrt werden.

+ Standpunkt von Nadja Lehmann © Roland Keusch

„Dem Landtag NRW liegt ein Gesetzentwurf zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen vor. Danach soll auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen künftig verzichtet werden. Dies würde für die Zahlungspflichtigen eine erhebliche Entlastung bedeuten. Das weitere Verfahren soll deshalb zunächst abgewartet werden. Das ist eine wichtige Geschichte für die Bürger“, begründet Stark diesen Antrag. Zudem kündigt er zur nächsten Ratssitzung am 11. Dezember eine Resolution an.

Die SPD-Fraktion im Landtag hatte einen Gesetzentwurf in das Plenum eingebracht, der die Abschaffung der unbeliebten Anliegerbeiträge vorsieht. Die Beiträge sind schon seit langer Zeit in der Kritik, weil die Kosten für einzelne Grundstückseigentümer sehr hoch werden können, manchmal bis zu fünfstelligen Beträgen. Auch bei Bewohnern der Bahnstraße hatte das für Aufruhr gesorgt. Allerdings ist der SPD-Vorstoß auf Landesebene an der schwarz-gelben Mehrheit gescheitert. Auch die Grünen wandten sich gegen den Gesetzesentwurf. Sie warfen der SPD Populismus vor, schlugen aber vor, eine Höchstgrenze für Beiträge einzuführen.

SPD-Landtagsabgeordneter Sven Wolf hatte sich gemeinsam mit Dietmar Stark in einer Pressemitteilung zu dem Thema geäußert. Darin kündigte Stark den erwähnten Antrag an.

Wolf und Stark hatten eine gemeinsame Erklärung abgegeben

Sven Wolf erklärte: „Die derzeitige Rechtslage berücksichtigt nicht die persönliche oder wirtschaftliche Situation der Bürger.“ Sollte der Gesetzentwurf durchkommen, dann entlaste dies „besonders Anwohner in Anliegerstraßen. Bei ihnen ist nämlich der Kostenanteil grundsätzlich höher als für Hauptverkehrsstraßen, weil bei den Hauptverkehrsstraßen eine höhere Nutzung durch die Allgemeinheit greift“, so Wolf.

Unterstützung kommt auch vom Bund der Steuerzahler in NRW: Bereits 15 000 Unterschriften lägen für die Volksinitiative „Straßenbaubeitrag abschaffen“ vor.