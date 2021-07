Bäume: Verwaltung legt Variante vor

Umweltschutz

Sie steht seit jeher unter Schutz, und das bleibt auch so: die Friedenseiche auf dem Markt, einer von Rades markantesten Bäumen.

Zweiter Versuch: Die Stadt hat die Satzung zum Baumschutz überarbeitet. Thema im Ausschuss.

Von Nadja Lehmann

Eine neue, überarbeitete Baumschutzsatzung hatte die Rader Verwaltung bereits schon einmal vorgelegt. Ihr erteilten die Politiker im vergangenen Jahr allerdings eine Absage. Nun geht die Verwaltung erneut in den Offensive: Der städtische Umweltbeauftragte Matthäus Kozinski hat eine neue Variante erarbeitet, die am nächsten Mittwoch im Stadtentwicklungsausschuss beraten wird und am 27. Februar im Stadtrat entschieden werden soll.

„Wir halten diese Überarbeitung für sinnvoll und erforderlich“, sagt Burkhard Klein, Leiter des Bauverwaltungsamts. Die nun vorliegende Variante sei eine Kompromisslösung, eine „entschlackte Satzung“, wie Klein beschreibt. „Sie würde dem Bürger einiges erleichtern.“ Und auch der Verwaltung, die weniger Anträge bearbeiten müsste. Denn einiges würde sich ändern und manches würde nicht mehr geschützt werden: So setzt die überarbeitete Satzung den Mindestumfang für schützenswerte Bäume von 80 und 120 Zentimeter hoch. Bäume, die unmittelbarer Gebäudenähe stehen, fallen nicht mehr unter den Schutz der Satzung; ebenso schnelllebige Baumarten wie Birke, Robinie und Weide.

„Eine zeitgemäße und bürgerorientierte Baumschutzsatzung soll langfristig dazu dienen, dem Bürger einen flexibleren Umgang mit seinem Eigentum »Naturgut Baum« zu ermöglichen“, begründet Kozinski in den Beschlussunterlagen zur Ausschusssitzung. Aber der Umweltbeauftragte macht auch klar: Das ist kein Freibrief fürs ungehemmte Fällen. „Dass Vegetation und intakte Baumstrukturen in städtischen Gebieten gerade in Zeiten des Klimawandels eine wichtige Rolle spielen, ist unstrittig“, betont Kozinski. „Über ihre ästhetische Funktion hinaus dienen Bäume der Feinstaubfilterung, der Temperaturregulierung oder als Lebensraum und Wohnstätte für viele Tierarten.“ So leisteten Bäume einen erheblichen Beitrag zum Erhalt der stark sinkenden Insektenvielfalt in den Städten.

Kathi Hentzschel macht deutlich, was Bäume alles können

Sätze, die Kathi Hentzschel nur unterstreichen kann. „Bäume sind Feinstaubschlucker. Die können das, und sie machen es umsonst – im Gegensatz zu technischen Gerätschaften“, sagt die Naturschützerin, die sich im RBN (Bergischer Naturschutzverein) engagiert. Die neu erarbeitete Satzung, die zur Abstimmung steht , sei zwar „eher mager“, aber: „Lieber diese Satzung als gar keine.“ Denn davor hatte Hentzschel bereits im vergangenen Jahr gewarnt und tut es nun auch wieder: „In Städten, die auf die Baumschutzsatzung verzichten, setzt ein Kettensägenmassaker ein.“ Als warnendes Beispiel nennt sie das benachbarte Wuppertal. „Für mich gehört eine Baumschutzsatzung zum Handwerkszeug einer Kommune“, sagt Hentzschel. „Ich kann nicht nachvollziehen, warum der Bund das den Kommunen freigestellt hat. Für mich ist das eine obligatorische Aufgabe.“

In Radevormwald ist derzeit wieder die alte Satzung in Kraft. Sie stammt von 1984, wurde 2004 überarbeitet. „Sie ist deutlich strenger“, sagt Hentzschel. Genau deswegen hatten sich Bürger damals zu Wort gemeldet, mit der Anfrage, ob man die Satzung nicht entweder abschaffen oder modifizieren könnte.

HINTERGRUND ÄNDERUNGEN Fällungen von kranken oder toten Bäumen wären nicht mehr ersatzpflichtig. Eine Ersatzpflanzung kann bei Platzmangel auch auf einem anderen Grundstück erfolgen. Im Einzelfall können auch statt Ersatzbäumen Hecken oder Sträucher gepflanzt werden. Ersatzgelder kommen städtischen Baumschenkungen zugute. AUSSCHUSS Der Stadtentwicklungsausschuss tagt am Mittwoch, 21. Februar, ab 17 Uhr im Mehrzweckraum, Bürgerhaus.

Die damalige Umweltbeauftragte Sylvia Schwanke erarbeitete daraufhin einen Entwurf, der jedoch von den Kommunalpolitikern abgelehnt wurde: Sie stellten infrage, ob eine Baumschutzsatzung überhaupt dem Erhalt der Bäume diene. Damit blieb die alte Satzung in Kraft – bis jetzt.