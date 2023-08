Autohaus zelebriert die Neuereröffnung mit einem Fest

Der neue Standort an der Margaretenstraße.

Standortentwicklung in Radevormwald: Wiluda ist in die Margaretenstraße gezogen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Es war im Juni 2022, da griffen auf einem Grundstück im Gewerbegebiet Mermbach mehrere Herren und Damen zum Spaten und stellten sich den Fotografen. Der Anlass: Die Bauarbeiten für den neuen Standort des Autohauses Wiluda hatten begonnen. Auch Bürgermeister Johannes Mans griff damals symbolisch zum Spaten und demonstrierte damit, dass die Unternehmensentwicklung in Radevormwald für die Verwaltung wichtig ist.

An der Margaretenstraße ist in den vergangenen Monaten nun das neue Gebäude hochgezogen worden, nun steht die Einweihung bevor: Am Samstag, 19. August, wird ab 11 Uhr gefeiert. Geschäftsführer Dirk Mikoteit und sein Team haben ein buntes Programm vorbereitet. Alle Interessierten sind eingeladen, zur Einweihung zu kommen und das neue Gebäude zu besichtigen.

Auf dem Grundstück stand früher ein Wohngebäude mit Servicebereich, das wurde abgerissen. Während der Bauarbeiten wurde das Tagesgeschäft in einem kleineren Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft aufrecht erhalten.

„Wir sind sehr stolz auf unser neues und modernes Autohaus“, wird der Geschäftsführer der Bergland-Gruppe, Reiner Irlenbusch, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Vor Ort sind insgesamt 17 Mitarbeiter inklusive fünf Auszubildenden tätig.

Ein besonderes Merkmal des neuen Autohauses ist der komplette Verzicht auf einen Gasanschluss. Stattdessen wird das gesamte Gebäude ausschließlich über Wärmepumpen beheizt. Dadurch wird nicht nur auf den Einsatz fossiler Brennstoffe verzichtet, sondern auch die CO2-Emissionen erheblich reduziert. Eine weitere innovative Lösung, die bei der Errichtung des Neubaus installiert wurde, ist eine Photovoltaikanlage mit Speicher. Diese Anlage erzeugt Strom aus Sonnenenergie und speichert ihn, um ihn dann bei Bedarf zu nutzen. „Das Gebäude wurde nach dem KfW 55-Standard gebaut: Es benötigt nur 55 Prozent der Energie wie ein vergleichbarer Neubau, der den maximalen zulässigen Wert nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) erreicht“, teilt das Unternehmen mit.

Auf einer etwa 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche wird das Autohaus Wiluda fortan neben den bekannten Ford-Modellen ebenso die gesamte Hyundai-Modellpalette als neuer Hyundai-Händler anbieten. Für beide Marken werden jegliche Servicearbeiten angeboten.

Zur Neueröffnung stehen für alle Interessierten zahlreiche Modelle der Marken Hyundai und Ford für Probefahrten zur Verfügung.