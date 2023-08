Autohaus Wiluda strahlt in neuem Glanz

Radevormwalder Niederlassung öffnet nach zweieinhalb Jahren Bauzeit.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. „Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum.“ Mit dieser alten Kfz-Weisheit, begann Geschäftsführer Dirk Mikoteit seine Ansprache, nachdem er die gesprächigen Gäste in der Halle mit aufheulenden Motorengeräuschen zum Schweigen gebracht hatte. Doch gleich darauf musste er die alte Weisheit auf die Neuzeit anpassen: „Heute gilt: Volt ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Volt.“ Dabei deutete er mit dem Blick auf einen brandneuen Hyundai Ioniq 6 neben ihm, mit einer 800-Volt-Technik unter der Haube. Mit dem Neubau hat sich das Autohaus nämlich auch einen neuen Partner ins Boot geholt, sodass Wiluda nicht mehr exklusiver Ford-Händler ist, sondern ab sofort auch die koreanische Marke Hyundai vertreibt, lange Zeit Vorreiter in Elektromobilität, dem Antrieb der Zukunft. „Wir freuen uns, Hyundai als Ergänzung zu unserem bisherigen Portfolio aufzunehmen. Wir sind sicher, dass uns das weiter stark macht.“ Für das Autohaus Wiluda habe mit der Erweiterung auch ein neues Zeitalter begonnen.

Wie die neuesten Fahrzeuge, die nun bei Wiluda auf der Ausstellungsfläche stehen, verfügt auch der Neubau über die höchsten Standards: Top isoliert, mit Wärmepumpe betrieben und eigener PV-Anlage auf dem Dach. Zum Neubau gehören neben der 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche mit inkludierten Büroräumen, auch fünf Werkstatt-Arbeitsplätze, eine Direktannahme, zwei Reifenwechselplätze sowie ein Platz für die Aufbereitung der Fahrzeuge dazu. Auf insgesamt 6000 Quadratmeter hat Wiluda hier gebaut und zusätzlich, im Rücken des neuen Autohauses, eine ehemalige Wiesenfläche erworben, um ausreichend Parkfläche für die Kunden zu schaffen. Bei der Eröffnung reichte dieser Platz allein zumindest nicht für die Anzahl der neugierigen Besucher aus.

Dankesworte an Mitarbeiter und Nachbarn

Dirk Mikoteit nutzte die offizielle Eröffnungsfeier auch, um sich bei seinen Mitarbeitern zu bedanken. „Zwei Jahre lang haben wir hier auf engsten Raum zusammengearbeitet. Manchmal langen die Nerven leicht blank, aber wir haben die Zeit wirklich super hinbekommen. Danke, dass das so prima geklappt hat.“

Für seinen direkten Nachbarn, Michael Spallek, der direkt neben Wiluda einen Landwirtschaftsdienst betreibt, sowie für den unweit ansässigen Mitsubishi-Händler, Frank Harnischmacher, hatte Mikoteit ebenfalls nur Worte der Dankbarkeit. Bei Spallek im Betrieb konnte während der Bauzeit ein Teil der Wiluda-Werkstatt untergebracht werden, Harnischmacher stellte auf seinem Gelände Platz für die Wiluda-Fahrzeuge bereit.

Stadtoberhaupt Johannes Mans überließ Gerd Uellenberg, als stellvertretender Bürgermeister, die Bühne, um die Glückwünsche der Stadt zu übermitteln. „In der Politik haben wir gerne dieses Projekt unterstützt.“ Uellenberg lobte Mikoteit für sein langjähriges Engagement, dafür, dass er als Figur des Standorts, die Kontinuität der Firma in Radevormwald sichert. „Das mit dem Aufhören solltest du lieber sein lassen“, richtete der stellvertretende Bürgermeister seine Worte an Mikoteit, der wohl angekündigt hatte, in wenigen Jahren den Ruhestand antreten zu wollen.

Architekt Jens Hemsing seinerseits fand nur lobende Worte für die Bauphase und die Zusammenarbeit mit der Stadt. „Es war eine harmonische Bauzeit.“ Reiner Irlenbusch, Geschäftsführer der Bergland-Gruppe sowie des Autohaus Wiluda, betonte bei seiner Rede, wie wichtig menschliche Interaktion in einer durchtechnologisierten Gesellschaft bleibe. „Trotz aller Fortschritte, die Gesellschaft wird von Menschen getragen. Das sollten wir in Zukunft im Auge behalten.“ Er zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis des Neubaus. „Ein toller Betrieb, groß und modern.“

Irlenbusch erinnerte an seinen im vergangenen Jahr verstorbenen Vater, Willy Irlenbusch, Gründer der Bergland-Gruppe, der diesen Neubau mit angestoßen, aber dessen Realisierung leider nicht mehr miterleben konnte. In der Bergland-Gruppe stehe allerdings schon die nächste Generation bereit. Irlenbuschs-Töchter, Verena Irlenbusch und Isabel Hemmert, sind als Prokuristinnen im Unternehmen tätig.

Hintergrund

Innung: 1999 nahm die Bergland-Gruppe das Autohaus Wiluda unter die Fittiche und hat seitdem mehr als 100 Azubis in Rade ausgebildet.

Ehrungen: Für ihre langjährige Mitgliedschaft erhielten Dirk Mikoteit und Reiner Irlenbusch von der stellvertretenden Obermeisterin der Kfz-Innung Urkunden. Mikoteit ist seit 1989 Mitglied der Innung und seit 34 Jahren im Prüfungsausschuss aktiv, Irlenbusch seit 16 Jahren Innungsobermeister.