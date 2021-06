Autofahrer werden in die Irre geführt

Verkehr

Volker Dürholt ist Fahrlehrer und weiß, welche Strecken und Verkehrsführungen uneindeutig sind.

Von Flora Treiber

In jeder Stadt gibt es Verkehrsführungen, die nicht auf den ersten Blick einleuchten, die ungewöhnlich sind oder die von Autofahrern nicht eindeutig gedeutet werden können. Volker Dürholt ist seit knapp 30 Jahren Fahrschullehrer und hat einen geschulten Blick entwickelt. Mit seinen Fahrschülern spricht er täglich über die Punkte, die in Radevormwald nicht eindeutig geregelt sind und davon gibt es einige. „In Radevormwald gibt es keine Situation, die wirklich gefährlich oder fahrlässig ist, aber einige, die uneindeutig und deswegen nicht zu 100 Prozent korrekt sind“, sagt er.

Fährt man über die Hohenfuhrstraße auf den neuen Kreisverkehr Ecke Sparkasse zu, erblickt man schnell das Schild der 30er-Zone. Nach den Verkehrsregeln endet eine 30er-Zone dann, wenn man abbiegt oder wenn die Geschwindigkeitsangabe mit einer Meterangabe begrenzt wird. Wer allerdings von Osten kommend den Kreisverkehr passiert, stößt erst nach dem Kreisverkehr, auf Höhe der Parkbuchten auf das Schild der 30er-Zone. Eine Begrenzung oder ein Aufhebungszeichen gibt es auf den folgenden Metern nicht. Folgerichtig müssten alle Autofahrer auch noch auf Höhe des Rathauses mit Tempo 30 weiterfahren.

„Jeder, der von hier kommt, fährt nach der Einmündung der Carl-Diem-Straße wieder 50, aber es ist nicht logisch, denn offiziell aufgehoben wird die 30er-Zone an dieser Stelle nicht“, erklärt Volker Dürholt.

Die nächste Störzone ist nicht weit von der Hohenfuhrstraße und betrifft die Verkehrsteilnehmer, die über die Telegrafenstraße Richtung Innenstadt fahren. An der Kreuzung, Ecke Kaiserstraße und Grabenstraße, stiften die Bodenpfeile Verwirrung. Ungewöhnlicherweise führt die linke Fahrspur ausschließlich nach links, die rechte dient zum Abbiegen und zur Weiterfahrt geradeaus.

Beim Einordnen kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten

Normalerweise ist das anders. „Ich beobachte es immer wieder, dass sich die Fahrer, die geradeaus wollen, links einordnen. Weil man das so erwartet und die Spur auch viel breiter ist. An dieser Stelle kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten“, sagt Volker Dürholt.

Ein Phänomen, das Volker Dürholt in keiner anderen Stadt bisher gesehen hat, findet man in der Stadt auf der Höhe dort, wo die Uelfestraße auf der Uelfe-Wuppertal-Straße ankommt. Dort gibt es zu dem Stoppschild gleich zwei Haltelinien. „Sowas habe ich noch nie gesehen. Begründet ist es an dieser Stelle wohl mit dem kreuzenden Radweg, aber es ist keine eindeutige Lösung. Hier machen die Autofahrer ihre eigenen Regeln. Manche, wie meine Fahrschüler, halten zwei Mal, manche suchen sich eine Linie aus.“

Zu einigen Unfällen ist es bereits im Industriegebiet gekommen. Wer von Erlenbach kommend an der Einmündung der rechts liegenden Max-Planck-Straße vorbeifährt, hat Vorfahrt. Gekennzeichnet ist das aber nicht durch ein Vorfahrtschild, sondern lediglich durch die abgesenkte Bordsteinkante. „Wer über einen abgesenkten Bordstein kommt, muss warten. Das vergessen viele und nehmen die Vorfahrt“, sagt Dürholt, der diese Ecke als gefährlich einstuft. Unübersichtlich ist der Ortsausgang Richtung Lennep. Das Ortsausgangsschild steht auf der linken Seite. Viele übersehen dieses Schild und fahren bis Lennep Tempo 50, obwohl 100 Stundenkilometer erlaubt sind.