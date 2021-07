L 412: Autofahrer verärgert über Schlaglöcher

Fahrt wird zum Hindernislauf

+ © Claudia Radzwill Holperpiste auf Höhe Heidersteg: Autofahrer vollführen deshalb gefährliche Manöver, Anwohner haben Angst vor Unfällen. © Claudia Radzwill

Die Sanierung der L 412 soll noch in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Derzeit aber beobachten Anwohner gefährliche Manöver.

Von Nadja Lehmann

In Deutschland herrscht Rechtsverkehr, der Gehweg ist für die Fußgänger da und auf den Straßen liegt glatter Asphalt. In der Theorie. Doch auf der Landstraße 412 ist alles anders; zwischen Heide und Kräwinkel sind neue Fahrregeln in Kraft getreten. Manchmal traut Annegret Raum ihren Augen nicht. Sie ist in Kräwinkel daheim und beobachtet tagtäglich, was sich alles auf dem Straßenabschnitt tut. Nichts Gutes.

„Das spitzt sich immer weiter zu“, sagt Annegret Raum. Durch die Schlaglöcher werde die Fahrt zum Hindernislauf. Neulich sei ein Motorradfahrer gestürzt, leider habe er keine Polizei gerufen, bedauert Raum. „Autofahrer weichen in den Gegenverkehr aus. Sie fahren über den Gehweg. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert.“ Zumal einige Autofahrer keineswegs den Fuß vom Gaspedal nehmen würden. „Dabei herrscht dort doch ein Tempolimit, 30 Stundenkilometer“, sagt Raum. „Wir machen uns Sorgen, weil in der Sommersaison jede Menge Fußgänger dort entlanggehen, hier alles voll ist. Die Situation ist gefährlich. Noch einen Winter überstehen wir nicht.“

Und auch viele Autos nicht. „Es ist auffällig, dass es mehr kaputte Reifen, Felgen und mehr gebrochene Fahrwerksfedern gibt“, sagt Veit Krämer von der Manfred Krämer GmbH & Co. KG, zu der Tankstelle, Auto- und Reifenservice gehören. „Da kann man überlegen, ob das Material schlechter geworden ist – oder die Straßen.“ Er tippe da doch auf Letzteres. Besondere Brennpunkte sind aus seiner Sicht neben der L 412 die Uelfe-Wuppertal-Straße, aber auch die B 229 in Höhe Grafweg und Wintershaus. Davon kann Klaus Becker ein Lied singen: „Dort habe ich an meinem Auto schweren Schaden erlitten“, erzählt er und zeigt Fotos von platten Reifen und eingedellten Felgen. Ein Fall für eine Erstattung.

Straßen NRW prüft, ob ein Schaden erstattet wird

„Wir prüfen bei uns im Haus, ob etwas erstattungswürdig ist“, sagt Johannes Szmais vom Landesbetrieb Straßen NRW. Er sieht die Lage auf der L 412 nicht ganz so dramatisch. „Die Deckschicht ist beschädigt. Die Schlaglöcher sind nicht tiefer als vier Zentimeter. Sehr große Schäden sind da eher unwahrscheinlich.“ „Na ja“, sagt Veit Krämer. „Viele Autofahrer benutzen breite Reifen. Da können gewaltige Kräfte auftreten.“ Er wisse von etlichen Autofahrern, die inzwischen ihren Anwalt eingeschaltet hätten.

STRASSENSCHÄDEN ÜBERBLICK Die Straßen, die unter der Obhut der Stadt stehen, präsentieren sich in relativ gutem Zustand. Anders sieht es auf den Landstraßen aus, für die der Landesbetrieb Straßen NRW zuständig ist. Besonders die L 412 und die L 414 stechen da hervor. Dass im vergangenen Jahr NRW-Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) ihre Sanierung quasi als Geschenk zur 700-Jahr-Feier versprach, löste große Freude aus. Mitte Juli starten die Arbeiten an der Uelfe-Wuppertal-Straße; in der zweiten Jahreshälfte folgt die L 412 von Bergerhof hinunter nach Kräwinkel.

Das Tempolimit aber stützt viele Beteiligte in Ratlosigkeit. Wer hat’s verhängt? „Wir waren es nicht“, sagt Szmais und verweist auf die Kreispolizei und das Rader Ordnungsamt. Kreispolizeisprecher Michael Tietze reagiert überrascht: „Für die L 412 ist Straßen NRW verantwortlich.“ Und es habe zwar seit Anfang 2016 dort drei Unfälle gegeben, aber diese hätten nichts mit der Schlaglochproblematik zu tun gehabt. Auch Ordnungsamtsleiter Jochen Knorz schüttelt den Kopf: Der Betriebshof habe nichts installiert, das Tempolimit sei von der Polizei angeordnet worden. „Abstrus“, sagt Knorz selbst. „Fest steht: Es gehört da nicht hin. Die Beschilderung ist fehlerhaft.“ Und bereits am Mittwochvormittag war sie entfernt.

Doch wie geht’s weiter auf der L 412? „Das bewegt sich zwar nicht im gesetzlichen Rahmen, aber wenn die Fahrer den Schlaglöchern ausweichen, kann man das ja verstehen“, sagt Szmais, der eine langsame Fahrweise und Rücksichtnahme auf alle Beteiligten empfiehlt. „Es ist ja nur für eine Übergangszeit.“ Denn, entgegen aller Vermutungen aus der Gerüchteküche, die bereits alle Kräwinkler in Besorgnis stürzten, dass die versprochene Sanierung verschoben werde: Sie kommt. „Noch in der zweiten Jahreshälfte“, sagt Johannes Szmais.