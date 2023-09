Ausstellung wird noch verlängert

Zwei Monate haben Interessierte noch Zeit, sich die Ausstellung „Die Geschichte der Kaiserstraße“ anzugucken.

Radevormwald. Auch die Geschichte einer Straße kann ganz offensichtlich das Interesse der Menschen wecken. Der Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) hat beschlossen, die große Sonderausstellung im Heimatmuseum zum Thema „Die Geschichte der Kaiserstraße“ aufgrund der großen Resonanz zu verlängern. Das teilte Sprecher Michael Scholz mit. Interessierte Bürger haben bis Ende Oktober die Gelegenheit, Erinnerungen an längst vergangene Zeiten bis in die Neuzeit zu betrachten und ihre persönlichen Dönekes beizutragen. Das Museum öffnet sonntags von 14.30 bis 17 Uhr im Haus Hohenfuhrstraße 8.

Den Betrachtern fallen vor allem die vielen kleinen und mittlerweile auch großen Veränderungen auf, die eine der Hauptverkehrsachsen der Stadt in ihrer mehr als 200 Jahre alten Geschichte durchgemacht haben. Die Augen gewöhnen sich irgendwann an diese Ansicht. Die alten Eindrücke von einst scheinen mit der Zeit in der Erinnerung zu verblassen, doch in der direkten Gegenüberstellung mit handfesten Impressionen aus vergangenen Jahrzehnten wird der Wandel deutlich. Da bleiben gebürtige Radevormwalder staunend und kopfnickend vor den Fotografien stehen und lächeln.

Aber die Ausstellung bietet noch mehr: Sie zeichnet auch die Geschichte der Stadt und den Wandel einer Gesellschaft ab, wie etwa das wachsende Bewusstsein für Aufenthaltsqualitäten fernab des Verkehrs. Auch die architektonischen Fehltritte der späten 1970er Jahre werden in der Ausstellung besonders deutlich.

Gleichzeitig weist der HVV darauf hin, dass die Macher der Ausstellungen an einer neuen Mottoausstellung arbeiten. Aufgearbeitet werden soll die Geschichte der Radevormwalder Gaststätten, Restaurants und Hotels, verteilt über das ganze Stadtgebiet. „Wer hierzu noch Erinnerungen, Exponate oder sonstige Informationen beitragen kann, darf sich gerne bei den Mitgliedern des HVV melden, am besten per E-Mail unter: info@heimatmuseum-radevormwald.de -rue/sebu-