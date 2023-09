Durch eine Ausstellung den eigenen ökologischen Fußabdruck verringern

In der Reformierten Kirche wird „Konsum – Augen auf“ gezeigt.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Die Ausstellung, die am vergangenen Sonntag in der Reformierten Kirche am Markt eröffnet wurde, regt zum Nachdenken an, rüttelt auf. Sie beschäftigt sich mit dem Thema „Konsum“. Die Überschrift lautet „Augen auf“. Im Fokus der Schau steht der ökologische Fußabdruck jedes Menschen, den er im Alltag hinterlässt.

Wer in die Kirche hineinkommt, der schaut direkt auf ein großes Auge, bestehend aus Verpackungsmüll. Imbissteller, Plastiktüten, Kaffeebecher. „Das Kunstwerk fordert uns auf, genau hinzusehen. Es hält uns vor Augen, wie viel Alltagsmüll wir produzieren“, erklärte Gisela Busch vom Presbyterium, dazu.

Fünf Stationen führen durch den Kirchenraum

Freiwillige Mitarbeiter des „Wattenmeer Besucherzentrums“ aus Cuxhaven haben die Ausstellung konzipiert. „Zum Klimafest in Lennep im vergangenen Jahr hat der Kirchenkreis Lennep sie dort auf dem Marktplatz gezeigt“, berichtete Gisela Busch. Die Installation verblieb beim Kirchenkreis, die dazugehörigen Gemeinden haben die Möglichkeit, sie zu zeigen – das nahm die Reformierte Gemeinden wahr. Fünf Stationen führen durch den Kirchenraum. Der Fokus liegt auf Ernährung, Energie und Kleidung.

Es sind alles Dinge, die jeder Mensch braucht und nutzt – und vielen ist wahrscheinlich nicht bewusst, wie groß ihr ökologischer Fußabdruck eigentlich ist.

An der Station „Nahrungskonsum“ wird zum Beispiel verdeutlicht, welche Folgen Produktion und Vertrieb von Nahrungsmitteln haben. Beim Punkt „Fast & Fashion“ hängen mit Draht nachgebildete Kleidungsstücke an einer Wäscheleine. Darin Zettel mit Infos zu Produktionsbedingungen.

An jeder Station werden allerdings auch Lösungsansätze mitgeliefert, wie man nachhaltiger leben kann. Bei Kleidung sollte sich jeder und jede fragen, ob man einzelne Stücke nicht ausbessern oder umdesignen kann, anstatt sie wegzuschmeißen. Tauschen und Second-Hand-Kauf sind weitere Alternativen.

Besucher und Besucherinnen haben auch manches „Aha“-Erlebnis. Zum Thema „Überfischung“ gibt’s Infos auf den Schuppen eines großen Papp-Fisches. Dass Fischstäbchen eine der nachhaltigsten Art ist, Fisch zu essen, damit hätte am Sonntag kaum jemand gerechnet. 88 Prozent stammen aus nachhaltiger Fangmethode, recherchierten die Ausstellungsmacher.

Die Eröffnung fand nach dem morgendlichen Gottesdienst statt – die Gelegenheit, sich die Ausstellungswände anzusehen, wurde von vielen wahrgenommen. Auch einen Tisch des Ausgewogen-Unverpackt Ladens aus der Blumenstraße gibt es. „Ein Korb mit alltäglichem Einkauf zeigt, was an Verpackungsmüll anfällt, dem gegenüber steht der Einkauf beim Unverpackt-Laden. Hier fällt kein Müll an“, erklärte Gisela Busch. Dank der Nutzung von wiederverwendbaren Behältnissen.

Wer bei einem Quiz zur Ausstellung teilnimmt, der kann Einkaufsgutscheine für den Unverpackt-Laden gewinnen. Geöffnet ist die Ausstellung in der Reformierten Kirche noch am morgigen Mittwoch, 6. September, dann parallel zum Wochenmarkt von 10 bis 12 Uhr.