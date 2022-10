Aus der Haft gleich in die Therapie

36-Jähriger hat seine Wohnung demoliert und in unbewohnbarem Zustand hinterlassen.

Von Heike Karsten

Radevormwald. Aus der Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn wurde ein 36-jähriger Radevormwalder dem Strafrichter am Wipperfüther Amtsgericht vorgeführt. Ihm wurde Beleidigung und Sachbeschädigung vorgeworfen, die er unter seiner laufenden Bewährung begangen hatte. Nach der Verhandlung musste er jedoch nicht wieder ins Gefängnis zurück, sondern wurde für eine Suchttherapie direkt in die Fachklinik nach Marienheide befördert. Neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung lautete das Urteil.

Dem 36-Jährigen wurde vorgeworfen, 2021 seine Mietwohnung in Rade demoliert und darüber hinaus seinen Vermieter beleidigt zu haben. In der Wohnung hatte er unter anderem Zimmertüren lackiert, eine Türscheibe eingeschlagen, eine Spiegelschranktür herausgerissen sowie Löcher in Türrahmen, Wände und Decken gebohrt.

„Die Wohnung ist samt Küche nur noch Schrott“, sagte der ehemalige Vermieter als Zeuge aus. Er habe die 54 Quadratmeter große Wohnung mittlerweile unter Wert verkaufen müssen, da er den entstandenen Schaden von über 20.000 Euro nicht aufbringen könne. „Auf die Mieteinnahmen war ich angewiesen, aber den Schaden kann ich finanziell nicht stemmen“, betonte der 75-jährige Rentner.

Die ersten drei Monate, in denen der Angeklagte die Wohnung gemietet hatte, wäre die Miete noch geflossen. „Danach nur noch sehr schleppend und erst nach mehrmaliger Aufforderung. Er wurde dabei mitunter sehr aggressiv. Manchmal konnte man gar nicht mit ihm reden“, berichtete der Zeuge weiter.

Das Gericht kannte diese dunkle Seite des Angeklagten, der seit Jahren drogensüchtig ist. „Ich habe die letzten fünf Jahre nichts anderes gemacht“, verschwieg der Rader seinen Drogenkonsum nicht. Nach einer Therapie in Essen 2006 sei er wenige Monate später rückfällig geworden. Seit 2013 hat der Rader Vorstrafen angesammelt: Fahren ohne Führerschein, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Trunkenheit im Verkehr, Betrug, Sachbeschädigung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz.

Die Sachbeschädigung in seiner ehemaligen Mietwohnung gab der Angeklagte zu. „Es war mitten in der Nacht; ich hatte mich ausgesperrt und deshalb versucht die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen.“ Dass das Lackieren der Innentüren in einer Mietwohnung auch als Sachbeschädigung gewertet wird, habe er nicht gewusst. Beleidigt hätte er seinen Vermieter nur nach vorausgegangener, verbaler Provokation. „Ich bin jemand, der in vielen Dingen nicht unschuldig ist, aber ich beleidige keinen einfach so und aus heiterem Himmel“, betonte der Arbeitslose. Die Cannabis-Abstinenz während der knapp dreimonatigen Haft hätte ihn wieder auf die Spur gebracht. „Das hat mir gutgetan“, sagte der Angeklagte, der jetzt aus eigenem Willen eine Langzeittherapie beginnen möchte. „Ich hätte mein Leben gerne wieder im Griff.“

Aufgrund des Drogenkonsums sprach der Richter dem Angeklagten in seinem Urteil eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit zu. „Sie machen mir heute einen wesentlich besseren Eindruck, als bei unserem Gespräch im Juni“, sagte der Richter.

Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt. Zudem wird dem Rader ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. „Ich mache ihnen ansonsten keine Auflagen. Es ist extrem wichtig, dass sie das jetzt selber durchziehen“, betonte der Richter.