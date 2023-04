Aurich: Insolvenzverfahren aufgehoben

Die Firma Aurich ist seit 1967 in der Textilbranche tätig.

Neuaufstellung der Gesellschaften sei erfolgreich abgeschlossen worden.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Nachricht hatte im Oktober für Aufsehen gesorgt: Das Radevormwalder Unternehmen Aurich war in Turbulenzen geraten und musste sich neu strukturieren. Beim zuständigen Amtsgericht in Köln hatte die Geschäftsführung für fünf Gesellschaften Anträge auf Eröffnung eines Eigenverwaltungsverfahrens gestellt.

Diese Insolvenzverfahren sind nun erfolgreich abgeschlossen worden, meldete das Unternehmen am Montag. Das Kölner Amtsgericht habe die Verfahren der Gebrüder Aurich GmbH und der AVI GmbH mit dem 31. März aufgehoben. Weitere Teile der Unternehmensgruppe (AWITEX Aurich GmbH und TexRa GmbH) wurden auf die Gebrüder Aurich GmbH im Zuge eines Asset Deals übertragen.

„Wir freuen uns außerordentlich über den erfolgreichen Abschluss des Verfahrens. Dies war eine Gemeinschaftsleistung, für die wir uns bei allen Beteiligten und insbesondere unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den beteiligten Banken herzlich bedanken möchten“, wird Geschäftsführerin Jacqueline Krause zitiert, die mit ihrem Cousin Christopher Aurich die Geschicke des Unternehmens in dritter Generation führt.

Gläubiger haben die Pläne einstimmig angenommen

Grundlage der Neuaufstellung seien umfassende Restrukturierungsmaßnahmen gewesen, die die Unternehmensleitung mit Unterstützung ihrer Berater von Hoffmann Liebs und des Insolvenzverwalters Rechtsanwalt Dr. Jens M. Schmidt von Runkel Rechtsanwälte in den vergangenen Monaten erarbeitet und umgesetzt habe. Dabei sah die Umstrukturierung die Fokussierung von einst fünf Gesellschaften auf zwei operative Gesellschaften vor. Entscheidend war die Einigung mit den Gläubigern über Insolvenzpläne, die von Rechtsanwalt Dr. Jens M. Schmidt und Rechtsanwalt Dr. Ermando Shuku mit der Geschäftsführung und deren rechtlichem Berater Rechtsanwalt Bartosz Zdanowicz angefertigt wurde. Die Pläne, die die Auszahlung einer festen Summe mit einer überdurchschnittlichen Quote vorsehen, hatten die Gläubiger am 10. März einstimmig angenommen. „Die enorme Zustimmung ist ein großer Vertrauensbeweis“, erklärt Geschäftsführer Christopher Aurich.

Jacqueline Krause und Christopher Aurich, die im Juli 2020 in die Leitung des Unternehmens eingetreten waren, sind nach dem vor einigen Jahren angestoßenen Generationenwechsel jetzt auch vollständig als Gesellschafter in die Aurich Textilien Gruppe eingestiegen. „Mit der Verfahrensaufhebung durch das Amtsgericht kann sich das Unternehmen als saniertes und solide finanziertes Unternehmen mit einer positiven Zukunftsperspektive nun wieder vollständig auf das Tagesgeschäft fokussieren“, sagt Insolvenzverwalter Dr. Jens M. Schmidt.

Der Geschäftsbetrieb war während des Verfahrens ohne Einschränkungen weiterge-laufen. Der Kunden- und Lieferantenstamm habe während dieser Zeit eng zum Unternehmen gestanden. Die etwa 120 Mitarbeiter seien bereits über den erfolgreichen Abschluss des Verfahrens informiert worden. Grund für die Probleme, die eine Neustrukturierung nötig machten, sind nach Angaben der Firma die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die damit verbundene massive Steigerung der Energiekosten.

Die Aurich Textilien Gruppe stellt seit 1967 technische Textilien her.

ww.aurich-textilien.de