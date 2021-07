Aufgaben des Ehrenamts haben sich geändert

Gemeinde

+ © Jürgen Moll Auch Mirjam Hartmann blickte zurück und sprach über die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde im vorigen Jahr. © Jürgen Moll

Beim Dankeschön-Frühstück der reformierten Gemeinde war auch die Wahl des Presbyteriums ein Thema.

Von Flora Treiber

Das Leben der reformierten Gemeinde wird zu großen Teilen von ehrenamtlichen Kräften getragen, die sich in allen Bereichen engagieren. Das Frühstück zum Dank an die Ehrenamtler hat in der evangelischen Gemeinde Tradition und wird jedes Jahr zum Anlass genommen, um auf die Tätigkeiten des vergangenen Jahres zurückzublicken. Entsprechend voll war das Dietrich-Bonhoeffer-Haus am Samstag.

Die Aufgaben des Ehrenamts haben sich unter der Leitung von Pfarrer Jeschke verändert. „Die Aufgabenbereiche sind vielfältiger geworden und wurden auch neu organisiert. Das Engagement ist immer noch sehr groß“, sagte er. Die nächste große Herausforderung im Bezug auf das Ehrenamt wird die Wahl des Presbyteriums in 2020. Dieses Jahr sollen Kandidaten gefunden und aufgestellt werden. „Das wird eine große Aufgabe, weil viele diese Verpflichtungen scheuen. Ehrenamt bedeutet genug Zeitaufwand und das Presbyterium fordert noch mehr“, sagte Pfarrer Jeschke. Bevor er und die Gemeinde sich in die Vorbereitungen der Wahl stürzen, warfen sie einen Blick zurück.

Ehrenamtler Michael Voss berichtete über die Veränderung des spirituellen Profils der Gemeinde und der neue Baukirchmeister Jörg Dietsch über die Kindergärten, die durch die Gemeinde geführt werden. „Es ist einiges passiert. Wir haben 90 000 Euro Fördergelder verbaut, Neuanschaffungen realisiert und unsere drei Kindergärten weiterentwickelt“, sagt er.

Am Glockentrum der reformierten Kirche muss gearbeitet werden

Jürgen Richter, der sich ehrenamtlich für die Diakonie der Gemeinde engagiert, berichtete über die neuen Diakonie-Gottesdienste, und Mirjam Hartmann sprach die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde an. „Wir haben 2018 Impulse gesetzt, die dieses Jahr zu Taten führen werden. Die Räumlichkeiten im Untergeschoss des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses sollen renoviert und modern gestaltet werden. Dafür haben wir bereits Spenden gesammelt.“

In Zukunft soll nicht nur das Team um Mirjam Hartmann für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig sein, sondern auch der junge Jugendausschuss der Gemeinde, der durch das Presbyterium gewählt wurde. Dazu gehören unter anderem die Jugendlichen Leon Partenheimer und Fynn Orth, die sich darauf freuen Konzepte für Gleichaltrige und jüngere Mädchen und Jungen zu entwickeln.

Eine große bauliche Aufgabe wird in diesem Jahr der Glockenturm der reformierten Kirche am Marktplatz darstellen. Dort müssen mechanische aber auch technische Arbeiten durchgeführt werden, wie Jörg Dietsch berichtete.