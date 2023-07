Auf ihre Stammkunden ist Verlass

Judith Voss (l.) und Katja Schöpfl (mitte) gaben in der vergangenen Woche ein Reingungsmittelgeschenk zum 25-Euro-Einkauf dazu. Das gab es auch für Kundin Manuela Gessner (r.). In dieser Woche gibt's Rabatt auf Müsli.

Zum „Plastic-free“-Monat gibt's besondere Aktionen im Rader Unverpackt-Laden.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Nachhaltig einkaufen, dem Klima und der Umwelt zuliebe – in Radevormwald ist das im „Ausgewogen – unverpackt“-Laden an der Grabenstraße möglich. Bei Katja Schöpfl und Judith Voss gibt es Müsli, Nudeln und mehr zum Abfüllen. „Man nimmt nur so viel mit, wie man auch braucht“, sagt Judith Voss. Behältnisse bringen die Kunden selbst mit – in einem großen Korb gibt’s aber auch vor Ort Gläser. „Ausgespült, von Kunden für Kunden“, erklärt Katja Schöpfl.

Im Juli bietet der Unverpackt-Laden eine Aktion: „Der Juli ist zum weltweiten 'Plastic free'-Monat ernannt worden, bei uns gibt es dazu jede Woche Prozente auf ein anderes Warensortiment“, sagt Voss. Vergangene Woche standen dabei Reinigungsmittel im Fokus. 10 Prozent gab es auf alle Sorten. „Außerdem bekam jeder, dessen gesamter Einkauf über 25 Euro kostete, 100 Gramm Reinigungsmittel dazu“, berichtet Schöpfl.

In der laufenden Woche wird die Prozentaktion aufs Müsliangebot übertragen. „In der dritten Woche geben wir zehn Prozente auf wiederverwertbare Lunchboxen und Flaschen, in der letzten Juliwoche auf Getränke“, zählt Katja Schöpfl auf. Wer im Juli für 50 Euro im Unverpackt-Laden einkauft, nimmt außerdem an einer Verlosung teil: Zu gewinnen gibt es drei 10-Euro-Einkaufsgutscheine.

Der Unverpackt-Laden in Rade läuft

Schon 2022 gab´s zum Plastik-frei-Monat im Rader Geschäft Rabatte – was gut ankam. Manuela Gessner gehörte zu denjenigen, die sich vergangenen Freitag übers zusätzliche Reiniger-Geschenk freuten. Sie schätzt das Angebot des Ladens: „Ich komme jede Woche hierher,“ verrät sie. Die Aktion diene auch dazu, dass neue Kunden Produkte kennenlernen, erklärt Katja Schöpfl. „Oder Stammkunden etwas ausprobieren, was sie noch nicht kennen.“

Im Gegensatz zu anderen Unverpackt-Läden in der Umgebung läuft der Laden in der Bergstadt. Man merke zwar die Auswirkungen der Inflation. Aufs nette Stammpublikum können sich die beiden dennoch verlassen. Wert legen Katja Schöpfl und Judith Voss auf Waren aus der Region: Nudeln und Eier kommen vom Hof Holberg, vom Möhrenhof an Grenze zu Hückeswagen stammt der Großteil des Gemüses. Es gibt Handwerkliches (auf Kommission) - wie die Schreibgeräte von Martin Scheibner und Michael Faubel oder die Keramik von Marion Drensek. Gerade erst haben sie die Pralinentheke von Gartenwerkers übernommen.

Im Laden werden auch Kunststoffdeckel gesammelt – sie kommen der Impfaktion „Decken gegen Polio“ zugute. Aus den gesammelten Korkkorken macht die kleine Firma Doghammer nachhaltige Sneaker und Zehentreter. An eifrige Sammler haben die Ladeninhaberinnen nur eine Bitte: „Bei großer Mengen sich vorher bei uns melden. Diese sollte erst kurz bevor wir Deckel und Korken wegbringen, bei uns vorbeigebracht werden. Da unsere Lagerfläche begrenzt ist.“

Das Duo des Unverpackt-Ladens ist auch auf Feierabendmärkten präsent: Alle vier Wochen donnerstags in Hückeswagen und einen Tag später in der Bergstadt. „Am 4. August sind wir wieder in Rade – mit einem veganen Gericht und Knabbereien“, kündigt Katja Schöpfl an.