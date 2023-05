Auf den Spuren des rätselhaften Todes

Arnoldine Offermann hat eine tragische Geschichte – wieso, hat eine Gruppe bei einer historischen Wanderung erfahren.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Der Name Arnoldine Offermann wird vielen heute nicht mehr bekannt sein. Doch ihre tragische Geschichte, die sich in der Ortschaft Filde ereignete, ist in den Dokumenten des städtischen Archivs festgehalten. Als 20-Jährige nahm sich die gebürtige Gevelsbergerin das Leben, erhängt an einer Küchenschürze. Eine Geschichte, auf die Archivarin Iris Kausemann aufmerksam wurde und nun für eine spezielle Wanderung durch den Ort hervorgeholt hat. Mit dem Schicksal der jungen Frau startete die erste gemeinsame historische Wanderung von Gleichstellungsbeauftragte Ramona Theis und Archivarin Kausemann am Landhaus Filde.

Die siebenköpfige Expedition samt dreiköpfiger Pfotenverstärkung zog los, um mehr zur Geschichte von berufstätigen Frauen in den Ortschaften zu erfahren. In Kausemanns Dokumenten fanden sich Akten, die offenlegten, dass Offermann in der Schankwirtschaft Wellershaus arbeitete – also praktisch dort, wo heute das Landhaus Filde Gäste bewirtet. Dort soll es zu einem Diebstahl gekommen sein, bei dem die 20-Jährige als Täterin aufflog. „Sie konnte wohl die Schande nicht ertragen und sah keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen“, vermutet Kausemann.

Von da aus zog die Truppe weiter zur Heilbecker Talsperre, vorbei am Privatfriedhof der Familie Wagner. Für die meisten Teilnehmer ein unbekannter Ort, wie etwa Irene Tyka verriet. „Wir sind am Geburtshaus meiner Schwiegermutter vorbeigekommen. Dass es dort in der Nähe einen Privatfriedhof gibt, wusste ich nicht.“ Eine sonst bekannte Umgebung plötzlich unter neuen Gesichtspunkten zu erkunden, schien die Teilnehmer sehr anzusprechen. „Die Geschichte mit der Magd Arnoldeine hat mich schon sehr beeindruckt, und auch die sehr schöne Landschaft mit den zusätzlichen Erläuterungen zu den Bauwerken hat mir sehr gut gefallen“, äußerte Christoph Theis aus Ennepetal.

„Mir hat alles rund um die Heilbecker Talsperre gefallen, die ja auch von Otto Intze erbaut wurde“, sagte die Remscheiderin Ulrike Trachte.

Für Gleichstellungsbeauftragte Ramona Theis war die erste gemeinsame Wanderung mit Kollegin Iris Kausemann ein Erfolg. Schon im Herbst soll es eine Fortsetzung geben, versprachen die beiden städtischen Mitarbeiterinnen. Auch die regelmäßigen Frauenwanderungen, die die Gleichstellungsbeauftragte mit Sabine Fuchs einmal im Monat anbietet, würden sehr gut angenommen, berichtete Theis. Gemeinsame Bewegung an der frischen Luft sei für viele Frauen ein Thema. Viele würden sich alleine nicht trauen oder nicht aufraffen. „Die Frauenwanderung bietet Bewegung und Gesellschaft zugleich“, erklärte Theis.

Lesen Sie auch: Kinder haben auf der Blaulichtmeile ihren Spaß