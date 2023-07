Auf dem Weg zur neuen pastoralen Einheit

Die Gemeindelandschaft wird sich verändern – aber noch sind viele Fragen offen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald/Hückeswagen. Ob es die katholische oder die protestantische Kirche betrifft – die Gemeindelandschaft in Radevormwald und der Region wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. Die landeskirchlichen evangelischen Gemeinden in der Bergstadt wollen bis Ende des Jahrzehnts zu einer Einheit werden. Und die katholische Seelsorgeeinheit St. Marien und Josef in Radevormwald und St. Mariä Himmelfahrt in Hückeswagen sollen Teil einer pastoralen Einheit werden, die den nördlichen oberbergischen Kreis und einen großen Kreis des mittleren Kreisgebietes umfasst (siehe Grafik). Konkret bedeutet dies: die katholischen Pfarreien in Radevormwald, Hückeswagen, Wipperfürth, Lindlar und Marienheide sollen bis spätestens 2030 zu einer pastoralen Einheit zusammengewachsen sein. Aktuell gibt es in diesem Gebiet etwa 34.000 Katholiken. Als Name angedacht ist „Pastorale Einheit Oberberg-Nord“.

Burkhard Wittwer, Diakon der Seelsorge-Einheit Radevormwald und Hückeswagen, ist in die Gremien eingebunden, die dieses Vorhaben vorbereiten. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg ist es, die Kontakte zu intensivieren. „Wir haben im April beispielsweise eine Busfahrt durch das ganze Gebiet gemacht“, berichtet er. „Für den 12. August ist die nächste Tour geplant.“

Es gehe nicht zuletzt darum, sich ein Bild von den Dimensionen dieser großen künftigen Pastoralen Einheit zu machen. Kirchenvorstände, Pfarrgemeinderäte, Verwaltungsmitarbeiter und natürlich die Seelsorger sind eingebunden. „Es wird auf allen Ebenen daran gearbeitet“, versichert Burkhard Wittwer, der auch Mitglied im Diözesanpastoralrat ist.

Es ist wahrlich keine leichte Zeit, um ein solches Projekt anzugehen. Die Situation der katholischen Kirche ist sehr angespannt, und das Erzbistum Köln steht durch die Vorwürfe gegen Kardinal Woelki besonders im Fokus. Ihm werden Versäumnisse bei der Aufarbeitung des Missbrauchs in der katholischen Kirche vorgeworfen. Vor einigen Tagen machte eine Razzia in verschiedenen Gebäuden des Bistums Schlagzeilen. Der Erzbischof steht unter dem Verdacht des Meineids. Wen wundert es, dass die Stimmung unter den Gläubigen schlecht ist, jüngst wurden neue Rekordzahlen bei den Kirchenaustritten gemeldet. Der Priestermangel ist inzwischen eklatant.

Burkhard Wittwer kennt alle diese Probleme, will sich aber nicht der Trübsal überlassen. Die Begegnung mit den Menschen, die sich aktuell mit den Vorbereitungen für die Pastorale Einheit beschäftigen, sei ermutigend. Zwar sinke die Zahl der Kirchenbesucher, „aber jene, die sich für die Kirche einsetzen, sind sehr engagiert“. Als positiv erwähnt Wittwer auch, dass die Entscheidung über den Zuschnitt der Pastoralen Einheit letztlich von der kirchlichen Basis getroffen wurde. „Das Erzbistum hatte ursprünglich andere Pläne vorgelegt“, sagt er. So stand im Raum, dass Radevormwald zur katholischen Gemeinde Remscheid geschlagen werden könne.

Die Gremien vor Ort favorisierten dagegen das Zusammengehen mit den anderen oberbergischen Kirchengemeinden. Das wurde gegenüber der Bistumsleitung so formuliert: „Der Seelsorgebereich Radevormwald-Hückeswagen beabsichtigt, mit der Kirchengemeinde St. Nikolaus Wipperfürth, dem Seelsorgebereich Marienheide und dem Seelsorgebereich Lindlar eine pastorale Einheit zu gründen. Der Erzbischof von Köln wird darum gebeten, diesem Beschluss zuzustimmen und das Notwendige zur Umsetzung dieses Beschlusses in die Wege zu leiten.“ Und so soll es nun umgesetzt werden.

Weitere Beschlüsse über Personalien und die Strukturen in der Pastoralen Einheit stehen für die nächsten Jahre an. Zwar werden alle Seelsorger für den gesamten Bereich zuständig sein, aber es soll ein Leitender Pfarrer ernannt werden. Eine weitere Entscheidung in der Zukunft wird jene über die Rechtsform der künftigen pastoralen Einheit sein. Soll eine Großpfarrei entstehen, mit einem einzigen Kirchenvorstand, einem einzigen Pfarrgemeinderat? Oder soll es eine Verbandslösung geben, bei der die einzelnen Gemeinden durch einen eigenen Kirchenvorstand noch eine gewisse Eigenständigkeit behalten? Darüber werde zu reden sein, sagt Wittwer und verweist auf das Beispiel Lindlar, wo die Strukturen bereits jetzt komplex sind, mit einem Verband aus fünf eigenständigen Gemeinden, nämlich den Kirchsprengeln St. Severin, St. Apollinaris, St. Agatha, St. Joseph und St. Laurentius.

„Wichtig ist, dass diese Beschlüsse vor Ort getroffen werden, nicht von oben“, betont Burkhard Wittwer. Zwar habe der Erzbischof das letzte Wort, doch macht die Tatsache, dass die Basis sich zuletzt durchsetzen konnte, den Diakon zuversichtlich.

Erzbistum Köln

Situation: Aktuell gibt es im Erzbistum Köln etwa tausend Priester, Diakone sowie Gemeinde- und Pastoralreferenten. Für 2030 wird mit einem Rückgang auf 600 seelsorgerliche Kräfte gerechnet, davon werden die meisten älter als 50 Jahre sein. Im Bistum wird es dann nach jetziger Schätzung nur noch 50 bis 60 leitende Priester geben. Zudem wird bis dahin mit einem Rückgang der Gläubigen um 25 Prozent gerechnet.