Als Artilleristen die Front in Rade verteidigten

Im Heimatmuseum sind Exponate aus den letzten Kriegstagen in Rade zu sehen. Flugblätter und Fotografie sprechen ihre eigene Sprache.

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Erinnerungen an die letzten Kriegstage in Radevormwald.

Von Claudia Radzwill

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg offiziell. In Radevormwald war er bereits im April 1945 beendet. Weitgehend verschont war die Innenstadt während der Jahre des Zweiten Weltkrieges geblieben. In den letzten Kriegstagen änderte es dies noch. Was passierte am Ende des Krieges in der Bergstadt? Wie erlebte die Bevölkerung diese Tage? Im Archiv der Stadt Radevormwald gibt es Antworten auf diese Fragen.

„Wir haben historische Unterlagen über diese Zeit. Und auch schriftliche Aufzeichnungen von Zeitzeugen, die sie uns überließen“, berichtet Archivarin Iris Kausemann. Im Untergeschoss im Rathaus werden die Dokumente sorgsam aufbewahrt. In den letzten Kriegstagen zogen zunächst Wehrmachtssoldaten auf dem Rückzug durch die Rader Straßen.

Die Amerikaner kamen am Donnerstag, 12. April 1945, in die Stadt auf der Höh – so berichtet es unter anderem Zeitzeuge Hans Aldermann in seiner Niederschrift.

Die ersten Frühlingsboten gab es schon, der Himmel war leicht bewölkt, schreibt er. Gegen 16 Uhr war erstmals Artilleriebeschuss zu hören. In den Schriften gleich mehrerer Zeitzeugen erfährt der Leser, dass er an der Ecke Wiedenhofkamp/Bahnstraße begann. Deutsche Artilleristen widersetzten sich dem Einmarsch der Amerikaner.

Das zog sich bis in den nächsten Tag hinein. Das Resultat: Am Freitag, 13. April 1945, standen die bergischen Schieferhäuser der Familien Schwanz, Fischer, Konze und gegenüber das Hotel Hennin Brand, schreibt Friedhelm Brack. Die untere Kaiserstraße, die unversehrt die Kriegsjahre überstanden hatte, war durch die Auseinandersetzungen ein Raub der Flammen geworden.

Wasserschläuche lagen überall, Feuerwehrleute versuchten die Brände zu löschen. Kein ungefährliches Unterfangen. Die Amerikaner hielten die Feuerwehrleute aufgrund der Uniformen erst für Soldaten, nahmen sie zunächst fest - und ließen sie später wieder frei. So ist es in der Historie der Rader Feuerwehr nachzulesen.

Besonder schlimm wurde die Lutherische Kirche gezogen

Die verschiedenen Zeitzeugenberichte im Archiv erzählen auch von der Fabrik Rocholl, die in Brand geschossen wurde. Die Kirchen in der Innenstadt wurden in diesen letzten zwei Kriegstagen in Mitleidenschaft gezogen, besonders schlimm hatte es die Lutherische Kirche an der Burgstraße getroffen. Von einem „Volltreffer“ berichten die Unterlagen im städtischen Archiv.

In den Tagen des Einmarsches kontrollierten die Alliierten zunächst auch die Häuser. In der Innenstadt, auf den Dörfern, in den Wupperorten. „Nix Pistole? Nix Soldaten?“

An diese Frage erinnert sich Horst Enneper, der damals ein Kind war – und seine Erinnerungen niederschrieb. Hans Horst Huckenbeck hat als Kind das Ende des Krieges erlebt – auch er schrieb später seine Erinnerungen auf. Er lebte in den Wupperorten. Erst kamen die Tiefflieger, dann flüchteten die deutschen Soldaten – und sprengten zuvor noch die dortigen Wupperbrücken. „Eine Wahnsinnstat, um die Alliierten aufzuhalten“, notiert er.

Am Tag des Einmarsches der Amerikaner sah er zum ersten Mal einen Jeep. Bis zum Samstag, 14. April, 1945 war der Artilleriebeschuss in der Stadt noch zu hören. Am Sonntag, 15. April 1945, war für die Rader der Krieg dann vorbei. Die Menschen, die in den zwei Tagen zuvor aus Angst aus der Stadt geflohen waren, kehrten zurück. In zwei alten Villen an der Wilhelmstraße (heute Jahnstraße) errichteten die Amerikaner damals ihre Kommandantur.

„Die amerikanischen Soldaten sind überall sehr anständig“, notierte Hans Aldermann. Nach und nach begannen in der Stadt die Aufräumarbeiten. Im Sommer 1945 lösten die Engländer die Amerikanischer ab. Ab da begannen die Tage des Wiederaufbaus.

REDE UND ARCHIV

REDE Archiviert ist auch eine Rede, die am 9. April 1946 der Kreiskommandant Major Dashwood Caple auf der Rader Gemeindeversammlung hielt. Unter anderem betont er: „Wir feiern die Rückkehr zu der demokratischen Regierungsform.“

ARCHIV Das Rader Archiv im Rathaus an der Hohenfuhrstraße gibt zu geschichtlichen Themen rund um die Bergstadt gerne Auskunft.