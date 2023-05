Archivarin freut sich über historische Schätze

Peter Dominick übergibt dem Archiv Schriften über die Wupperindustrie.

Von Claudia Radzwill

Es sind historische Schätze, die Peter Dominick am Freitagmorgen Iris Kausemann, der Archivarin der Stadt, überreicht. Acht Ausarbeitungen erzählen von der Radevormwalder Industriegeschichte entlang der Wupper - von Kräwinkel bis Dahlerau.

„Entstanden sind die Schriften in den letzten 30 Jahren“, erzählt der Hobby-Historiker am gestrigen Morgen. Dominick stützt sich auf Primärquellen und arbeitet sie auf. Für die Historie der einstigen Tuchfabrik „Schürmann & Schröder“ in Dahlerau griff er auf die Briefkopiebücher des Unternehmens zurück.

„Dass ich damit arbeiten konnte, war ein glücklicher Zufall“, berichtet er. Um das Jahr 2000 wurde die Büroräume des Unternehmens, das schon einige Zeit davor geschlossen wurde, aufgelöst. Die Briefkopiebücher landeten im Müllcontainer. „Da hat sie ein ehemaliger Textildesigner gefunden – und im Wülfingmuseum abgegeben“, sagt Peter Dominick. Er ist Gründungsmitglied und Schriftführer des Museumsvereins. Die gefundenen Bücher lieferten ihm viele Informationen, die er auswertete und in den Text einband. „Danach habe ich Fund dem Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv in Köln übergeben“, sagt er.

In weiteren Schrift berichtet Peter Dominick über die Textilfabrik Wülfing & Söhne. „Chronik einer Weltfirma“, so lautet der Titel. „Dahlhausen – vom Reckstahl bis zur Ilse-Wolle“ beschäftigt sich mit der Firma Hardt & Pocorny. „Die Anfänge des Unternehmens fußten auf Stahlhämmern“, erklärt Dominick. Auf alten Katasterkarten von Dahlhausen ist das noch gut zu erkennen.

Peter Dominick besuchte für seine Recherche verschiedene Archive in verschiedenen Städten. Er ist auch nach Belgien gereist. Unter französischer Herrschaft waren Tuchfabriken aus dem Bergischen ins heute belgische Eupen gegangen, aber nach der Niederlage Frankreichs zurückgekehrt. Ihre Spuren aber sind dort immer noch zu finden. Den weitesten Kontakt gab es nach Chile.

Am Industriestandort Felbeck Hammer betrieb Ludwig Schüssler ab 1838 eine Garnspinnerei. „Ein Nachfahre der Familie lebt heute in Chile, er schickte mir ein altes Foto der Fabrik,“ berichtet Dominick.

Im Stadtarchiv gebe es viele Anfragen zu den Wupperorten

Über die Geschichte der Energietechnik stieß der heute 70-Jährige einstige Elektriker auf sein Hobby. „Die hat mich immer schon interessiert, dadurch kam ich auf die Wupperindustrie“, sagt er.

Zunächst liebäugelte Peter Dominick – der in Niederfeldbach bei Kräwinkel lebt – mit der Lennper Tuchfirmengeschichte. „Doch da gab es schon jemanden und ich beschloss, mich auf die Wupperindustrie zu konzentrieren“, blickt er zurück. Peu à peu kamen die Ideen zu den Schriften zusammen. „Bei der Recherche eröffnet ein Thema ein neues Thema“, sagt er.

Die Arbeit habe sich durch Computer und Digitalisierung mit den Jahren gewandelt - zum Besseren. Peter Dominick erinnert sich an die Anfänge an der Schreibmaschine und ans Abfotografieren alter Pläne und Fotos mit der Spiegelreflexkamera. „Das Zusammenzufügen, war ungleich schwerer als heute“, sagt er. Am Computer, mit digitaler Kamera und mit passender Software erstellt er nun seine Schriften – und fügt auf alten Plänen und Repros gleich die Beschriftung mit ein. „Learning by doing, alles selbst beigebracht“, erklärt er mit einem Schmunzeln. Die alten Schreibmaschinenexemplare wurden auch digitalisiert. Seine Ausarbeitungen veröffentlicht Peter Dominick online – und sind für jeden offen.

Für Archivarin Iris Kausemann sind die Schriften, die ihr in gebundener Form vorliegen, wertvolle Zeitdokumente. „Sie ermöglichen einen schnellen Zugriff auf Informationen“, sagt sie. „Wir haben immer auch viele Anfragen zu den Wupperorten.“

Peter Dominick wendet sich jetzt neuen Aufgaben zu – im Blick hat nun doch Lennep. Der Heimatforscher wird sich mit dem „Speckgürtel Lenneps“, den alten herrschaftlichen Villen, beschäftigen.

Hintergrund

RWWA: Das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv, kurz RWWA, ist quasi eine Rettungsstation für historisch bedeutendes Schriftgut der Wirtschaft aus dem Rheinland. Es werden auch Unternehmen beim Aufbau und Erhalt unternehmenseigener Archive unterstützt. Darüber hinaus ist das RWWA eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung.

Scanner: Das Stadtarchiv verfügt über einen Buchscanner. Er steht allen offen, die geschichtlich im Archiv arbeiten.

Internet: Die Schriften Peter Dominicks gibt es nicht zu kaufen, sie sind online gestellt und für jeden offen, unter

wupperindustrie.de