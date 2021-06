Archivarin forscht über erste Ratsfrau

Ottilie Groll

+ © Flora Treiber Stadtarchivarin Iris Kausemann mit der Heiratsurkunde von Frau Karl Groll, die mit Vornamen Ottilie hieß. © Flora Treiber

Wer war Ottilie Groll? Stadtarchivarin Iris Kausemann hat mehr über die Politikerin herausgefunden.

Von Flora Treiber

Der Weg zum Frauenwahlrecht war steinig. 1919, genau vor 100 Jahren, war es dann endlich so weit. Und auch im Radevormwalder Stadtrat saß nun eine Frau. In den offiziellen Büchern, den Sitzungsprotokollen und in den damaligen Zeitungsartikeln taucht immer wieder der Name „Frau Karl Groll“ auf. Aber wie war der Vorname der ersten Frau im Stadtrat und welcher politischen Gesinnung gehörte sie an?

Diesen Fragen ist Stadtarchivarin Iris Kausemann auf die Spur gegangen und hat alle biografischen Daten der ersten Frau im Rader Stadtrat recherchiert. Ihren Vornamen hatte sie relativ schnell herausgefunden. „Ottilie Groll war eine geborene Müller und kam 1873 in Lüttringhausen, nicht weit weg von Radevormwald, zur Welt“, erklärt Iris Kausemann.

Mit der Heirat im Jahr 1901 tauchte der Vorname der engagierten Frau nirgendwo mehr auf, sie wurde unter dem Namen ihres Mannes, eines Fabrikarbeiters, geführt. „Das war damals üblich. Anscheinend auch für emanzipierte Frauen wie sie“, sagt die Stadtarchivarin.

Ottilie Groll zog also mit 46 Jahren in den Radevormwalder Stadtrat ein und gehörte der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei an, die in Radevormwald unter der Wahlliste „Hussels“ geführt wurde.

In den Ausgaben der Radevormwalder Zeitung von 1919 werben die acht vertretenden Listen für ihre politischen Inhalte, um Wähler und erstmalig auch Wählerinnen für sich zu gewinnen. Die jeweiligen Listen waren nach dem Leiter der örtlichen Partei, in diesem Fall Wilhelm Hussels, benannt. Ottilie Groll zog nach den Wahlen 1919 in den Stadtrat ein.

Die historischen Sitzungsprotokolle dokumentieren ihre Vereidigung. Allerdings gab sie ihr Amt nach nur einem halben Jahr aus gesundheitlichen Gründen – wie eine Aktennotiz belegt – auf. Ihre Nachfolgerin Ottilie Brüninghaus rückte auf der Liste nach. So blieb der Sitz der ersten Frau im Stadtrat in weiblicher Hand. „Das war ein glücklicher Zufall, über den sicherlich viele Frauen froh waren“, sagt Iris Kausemann.

Über die Heiratsurkunde von Ottilie und Karl Groll hat sie auch den Beruf der beiden Radevormwalder herausbekommen. „Dienstmagd“ steht dort geschrieben. Zusammen mit Karl Groll, der bereits 1934 starb, hatte Ottilie Groll einen Sohn, der ebenfalls Karl hieß. „Es ist natürlich auffällig, dass ihr Mann so früh verstorben ist. Das sind die nächsten biografischen Details der Familie, die ich recherchieren

WAHLRECHT



HISTORIE 1848 schrieb die Frauenrechtlerin Louise Dittmer „Wohl spricht man viel von Freiheit für alle, aber man ist gewöhnt unter dem Wort ‚alle’ nur die Männer zu verstehen.“ Der Kampf um das Frauenwahlrecht erstreckte sich bis 1919. In der verfassungsgebenden Nationalversammlung durften die Frauen dann wählen – erstmals.

möchte“, erklärt die Stadtarchivarin.

Gestorben ist Ottilie Groll 1954 im Alter von 81 Jahren an Brustkrebs, wie es auf der Sterbeurkunde zu lesen ist. Obwohl man nicht viel über das Leben von Ottilie Groll weiß, sollte man sich an ihren Namen erinnern. Sie hat im Radevormwalder Stadtrat Pionierarbeit geleistet, ihre sozialdemokratische Orientierung vertreten und ein wichtiges Zeichen für unzählige Frauen in Radevormwald gesetzt. Die ersten Schritte zur Selbstständigkeit und Emanzipation wurden von ihr und ihrer Nachfolgerin Ottilie Brüninghaus gemacht.

Zur Erinnerung: 1918 forderten insgesamt 58 Frauenorganisationen von Reichskanzler Max von Baden, dem Verlangen der Frauen nach einem Wahlrecht zu entsprechen. 1919 folgte mit der Wahl der verfassungsgebenden Nationalversammlung die erste Wahl, an der Frauen teilnehmen durften.