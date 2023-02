Arbeitslosigkeit steigt im Januar an

Statistik der Agentur für Arbeit.

Von Stefan Gilsbach

Die Zahl der Arbeitslosen hat mit Beginn des neuen Jahres 2023 in Radevormwald deutlich zugenommen.

Derzeit sind 744 Personen in der Stadt ohne Stelle, im Januar 2022 waren 708 Menschen betroffen gewesen. Im Dezember 2022 hatte die Zahl der Erwerbslosen in der Bergstadt noch bei 718 gelegen.

Der gleiche Effekt zeigt sich auch im gesamten Oberbergischen Kreis: Die Zahl der Menschen ohne Arbeitsstelle stieg hier von 7565 im Dezember auf 8002 im Januar.

„Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar saisonüblich angestiegen.“ erläutert Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, die für die Kreise Oberberg und Rhein-Berg sowie die Stadt Leverkusen zuständig ist. „Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist zwar – ebenfalls saisonüblich – zurückgegangen, bleibt aber auf hohem Niveau. Die Unternehmen suchen weiterhin Fachkräfte.“

Daher sei es erfreulich, dass die Agentur in Bergisch Gladbach im Januar knapp 2000 Personen in beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen verzeichnen konnte. Dies seien etwa 260 Menschen mehr als im Januar 2020, also dem Jahreswechsel vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Neben der dualen Ausbildung sei die berufliche Weiterbildung ein wichtiger Baustein, um dem Bedarf der Unternehmen nach qualifizierten Arbeitnehmern zu begegnen. Dies werde auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der Aktivitäten der Agentur für Arbeit stehen.

Vergleichsweise wenig getan hat sich beim Angebot der offenen Stellen in Radevormwald, die aktuell bei 226 liegen – ein Anstieg von 0,9 Prozent im Vergleich zum Dezember, allerdings ein Rückgang von 2,6 Prozent im Vergleich zum Januar 2022. Im Kreis gibt es 2741 Stellen zu besetzen, ein Rückgang von 4,4 Prozent im Vergleich zu Dezember.

Im Januar waren 517 Hückeswagener arbeitslos gemeldet – 14 mehr als noch im Dezember. Aktuell sind bei der Arbeitsagentur 152 freie Stellen in Hückeswagen gemeldet.