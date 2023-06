Appell zum Blutspenden

Heute ist Weltblutspendetag.

Radevormwald. In der Bergstadt gibt es sehr eifrige Blutspender. Zu den Terminen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kommen immer sehr viele Spendenwillige, dennoch appelliert der Weltblutspendetag am heutigen Mittwoch erneut an die Spendenbereitschaft der Menschen, denn lange noch nicht alle, die spenden könnten, tun das auch wirklich.

„Täglich werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden und etwa 5000 Plasmaspenden benötigt. Um darauf aufmerksam zu machen, dass Menschen Vollblutspenden und Spenden von Blutbestandteilen zum Überleben benötigen, wurde 2004 der Weltblutspendetag ins Leben gerufen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Sana Krankenhauses. Der Tag findet jedes Jahr am 14. Juni statt – ausgerufen unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Blut ist einzigartig und Blutspenden für die Krankenversorgung absolut notwendig. Eine Spende rettet bis zu drei Leben“, betont Dr. Martin Ulatowski. Der Ärztliche Direktor am Sana Krankenhaus weiß, dass auch als Folge der Corona-Pandemie Blutkonserven fehlen, besonders die eher seltenen Blutgruppen AB negativ oder B negativ. „Ich sehe hier auch ein gesellschaftliches Problem, denn immer weniger Menschen sind bereit, für die Gemeinschaft eine Initiative zu ergreifen“, bedauert Ulatowski. Darüber hinaus müssten die Möglichkeiten des Blutsparens stärker ausgeschöpft werden. Es gebe Verfahren, die noch nicht vollumfänglich an Krankenhäusern umgesetzt würden.

Das Datum des Weltblutspendetages geht laut Sana auf Karl Landsteiner zurück, der Entdecker der Blutgruppen wurde am 14. Juni 1868 geboren. rue