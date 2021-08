Apotheken sichern die Versorgung

An den Feiertagen

+ © Uli Deck/dpa Die Notdienst-Apotheken im Oberbergischen Kreis sind grundsätzlich 24 Stunden in Dienstbereitschaft. © Uli Deck/dpa

Auch über Weihnachten und Neujahr sind die Notdienste für die Menschen da.

Von Udo Teifel

Auch über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sorgen die Apotheken im Oberbergischen Kreis für eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung. „Ob in der Heiligen Nacht oder am frühen Neujahrsmorgen, wer dringend ein Arzneimittel benötigt, wird es in einer Notdienst-Apotheke bekommen“, versichert Martina Dammüller, Pressesprecherin der Apotheker im Oberbergischen Kreis. Die Dienstbereitschaft der jeweiligen Notdienst-Apotheken dauert grundsätzlich 24 Stunden. Immer von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag.

Die Apotheker betonen in diesem Zusammenhang ihre patientenorientierte Stellung als wichtige Säule in der medizinischen Notfallversorgung. Neben den Notärzten und Notfallaufnahmen der Krankenhäuser in lebensbedrohlichen Fällen und den ärztlichen Bereitschaftsdiensten für Patienten, deren Behandlung nicht bis zur nächsten ärztlichen Sprechzeit warten kann, steht die wohnortnahe Notdienst-Apotheke Patienten mit persönlicher Beratung und pharmazeutischer Fachkompetenz im Notfall zur Verfügung.

„Neben der Einlösung von Rezepten gewährleistet der Apotheken-Notdienst die Selbstbehandlung in der Notfallversorgung“, erklärt Martina Dammüller. Viele freikäufliche Medikamente können nach entsprechender apothekerlicher Beratung bei leichten Erkrankungen so helfen, dass ein Arztbesuch auf die regulären Öffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte verschoben werden kann.

An jeder Apotheke lässt sich erfahren, wer Dienst hat

Mit Smartphones lässt sich die App „Apothekenfinder“ über den PlayStore, AppStore und den WindowsMarket kostenlos herunterladen – hier findet man problemlos die nächste Notdienst-Apotheke. „Wer gerade unterwegs ist, kann auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten“, rät Martina Dammüller. „Jede Apotheke weist per Aushang auf die nächst gelegenen Notdienst-Apotheken hin“. Die nächstgelegene Notdienst-Apotheke lässt sich bequem per Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800 00 22 8 33 aus dem deutschen Festnetz finden.

Die gesetzliche Notdienstgebühr beträgt 2,50 Euro und ist einmal pro Notdienst-Besuch zu entrichten, egal wie viele Rezepte vorgelegt beziehungsweise wie viele Arzneimittel gekauft werden. Kreuzt der Arzt auf dem Rezept „noctu“ an, wird die Gebühr von der Krankenkasse übernommen. Bundesweit nutzen mehr als 20 000 Patienten jede Nacht den Notdienst.

„Die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln und die persönliche Beratung durch die Apotheke vor Ort an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr ist eine wichtige Säule in der medizinischen Notfallversorgung – nicht nur zu Weihnachten“, betont Martina Dammüller.