Apotheken bleiben am Mittwoch zu

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Auf drei Kernkritikpunkte bringt es Apotheker Dr. Ralph Bültmann von der Bergischen Apotheke und der Fuchs-Apotheke, wenn es um den bundesweiten Protesttag morgen, Mittwoch, 14. Juni, geht: „Wir müssen Alternativen für fehlende Arzneimittel suchen, Genehmigungen bei den Krankenkassen beantragen und unsinnige Dokumentationen ausfüllen“, schreibt der Sprecher der Apotheken in der Bergstadt, die am Mittwoch komplett schließen werden. Die Kunden wurden im Vorfeld über den Streik informiert.

Bültmann bittet um Verständnis. Eine Notversorgung ist an diesem Tag durch Notdienstapotheken gewährleistet. Die nächsten Notdienstapotheken finden die Rader in Wermelskirchen (Rats-Apotheke Obere Remscheider Straße 32, Tel. 02196 6356) oder die Apotheke im Allee-Center in Remscheid, Alleestraße 74, Tel. 02192 49230.

„Die Krankenkassen und die Politik der Bundesregierung machen unsere Aufgabe, unsere Kunden mit Arzneimitteln zu versorgen, immer schwieriger. Und jetzt ist das Maß endgültig voll“, betont Bültmann und berichtet unter anderem von massiven Lieferengpässen. „Inzwischen sind wir in der Apotheke fast nur noch damit beschäftigt, nach Alternativen zu suchen. Und in den meisten Fällen finden wir die auch“, sagt er. Aber die Krankenkasse beharre weiterhin darauf, dass Patienten die Medikamente nur von der Firma bekommen, bei der die Kasse am wenigsten Geld ausgeben muss. „Und die Maßnahmen, die jetzt von der Bundesregierung zur Behebung der Lieferengpässe geplant werden, sind - offen gesagt - ein Witz“, kritisiert der Apothekensprecher.

Dringend erforderlich sei mehr Flexibilität, um die Patienten schnell und optimal versorgen zu können – „und keine Strafzahlungen an die Krankenkassen. Und wir fordern einen angemessenen Lohn für die Mehrarbeit, die nicht wir verschuldet haben“, sagt Bültmann. Deshalb protestiere man auch für die Patienten.