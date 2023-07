Antworten zum Thema  Darmkrebs

Radevormwald. Das Sana Krankenhaus in Radevormwald bietet heute eine Telefonsprechstunde zum Thema Darmkrebs an. Diese Krebsart zählt zu den häufigsten. Alleine in Deutschland erkranken jährlich mehr als 60.000 Menschen. Da sich Darmkrebs sehr langsam und unbemerkt entwickelt, wird er in vielen Fällen häufig spät entdeckt. Daher ist Prävention besonders wichtig, teilt Sana mit.