Anne Pieper lehrt kunstvolles Schreiben

+ © Claudia Radzwill Anne Pieper weihte bei einem Workshop in der Stadtbücherei in die Technik des Handletterings ein. Fotos: Claudia Radzwill © Claudia Radzwill

Die Designerin veranstaltete in der Stadtbücherei einen Workshop „Handlettering“.

Von Claudia Radzwill

Zum Handlettering-Workshop hatte die Stadtbücherei am Schlossmacherplatz für Samstagmorgen eingeladen. Die Resonanz war groß. „Wir hatten sogar eine Warteliste“, berichtete Leiterin Sandra Oetelshoven. 14 Plätze gab es, die Rader Diplom-Designerin Anne Pieper führte in die kunstvolle Schrift ein.

Anne Pieper war es wichtig, zu zeigen, wie man ans Handlettering herangeht. „Der Weg ist das Ziel“, sagte sie. Den möchte ich in meinem Workshop aufzeigen.“ Kenne man den Weg, könne man sich alles andere selbst erarbeiten. „Wer hier den Anfang finde, werde zu Hause daran weiterarbeiten.“

Handlettering sei eine Kreativtechnik, Buchstaben werden kunstvoll gezeichnet und ausgemalt. „Dazu wird am besten ein Fineliner benutzt,“ erklärte Anne Pieper den Teilnehmern. Handlettering werde auch die „falsche Kalligraphie“ genannt, erzählte sie. Denn es sei eine Methode, mit der man leicht einen kalligraphischen Effekt erzeuge.

Für den Anfang legte Anne Pieper der Gruppe den Buchstaben „H“ an Herz. „Der ist besonders geeignet. Das ist ein schöner und ausgewogener Buchstabe“, erklärte sie. Beim Handlettering komme es besonders auch auf den Schwung an: „Weit ausholen, richtig Schwung nehmen, ruhig das vorhandene Format ausfüllen“, riet sie den Teilnehmern. Die geraden Abwärtsseiten des Buchstabens wurden anschließend durch weitere dünne Linien verstärkt, der feine Zwischenraum wurde ausgemalt. „Das ergibt dann eine elegante Schrift.“ Verstärkt werde der Effekt bei Anwendung der Schreibschrift. Wichtig: Bögen - wie beim Buchstaben „e“ - blieben stets schmal.

Anne Pieper selbst gestaltete ein Heft übers Handlettering im Jahr 2017. „Der Verlag, für den ich Zeichnungen mache, hatte mich dafür angefragt“, erzählte sie. Einen Handletteringkurs hatte sie auch im Sommer in den Jugendräumen schon angeboten - da kamen zu wenig Anmeldungen und sie gab stattdessen einen Holzschnitzkurs. „Bei Jugendlichen findet das Handlettering keinen großen Anklang,“ so ihr Eindruck. Anders sei es bei Erwachsenen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Lilly (13) hatte bei einem Besuch mit der Oma in der Bücherei den Flyer vom Workshop entdeckt - und sich zusammen mit ihrer Mutter angemeldet. Sie schrieb nun ihren Namen schwungvoll aufs Blatt und verstärkte die Buchstaben, indem sie sogar verschiedene Farben nutzte. Dafür gab es Lob von Anne Pieper.

Auch Guilia (8) brachte wahre Kunstwerke auf Papier. „Meine Mama hat uns angemeldet“, erzählte sie. Ihre Mutter Daniela Jantzen ergänzte: „Wir machen zu Hause gerne unsere Karten selber. Selbstgemachtes finden wir einfach wunderschön. Und das Handlettering sieht dazu sehr gut aus.“

Hoch im Kurs stand „Merry Christmas“

Anne Pieper ließ die Teilnehmer ausprobieren, schaute ihnen über die Schulter, gab Tipps. Die Resultate konnten sich sehen lassen. Nach den Übungen an den Buchstaben ging es ans Schreiben ganzer Sätze - oder Grüße. Hoch im Kurs stand dabei der Schriftzug „Merry Christmas“. Das Fest der Feste steht eben vor der Tür – und per schmucken Designs lässt es vieles ganz toll verzieren, war man sich in der Gruppe einig.

Und wer Lust hatte, konnte sich am Morgen auch auf schwarzem Papier mit Kreidestift versuchen. Hell und dunkel – auch das ergab einen schönen Effekt. Einen Tipp hatte Anne Pieper für die Gruppe auch noch parat: „Marker-Papier ist fürs Handlettering gut geeignet - es hat eine glatte Oberfläche und saugt die Flüssigkeit nicht so auf. So halten die Stifte länger.“

BÜCHEREI

FILM Ein weiteres Angebot der Stadtbücherei: Am Donnerstag, 19. Dezember, um 16 Uhr zeigt das Büchereikino einen Animationsfilm von einer grünen Kreatur, die mit Weihnachten auf Kriegsfuß steht und jedem das Fest verderben möchte. Für Kinder ab 5 Jahren. Der Eintritt frei.