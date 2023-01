Anmeldetermine für das Theodor-Heuss-Gymnasium

Leitung rechnet mit viel Zuspruch.

Das Theodor-Heuss-Gymnasium wird für den Abiturjahrgang 2026 als Bündelungsgymnasium ein spezielles Angebot für alle Schülerinnen und Schüler von Haupt-, Real- und Sekundarschulen aus der Region (insbesondere aus Rade und den benachbarten Kommunen Halver, Hückeswagen und Wipperfürth) schaffen, das ihnen ermöglicht, ihre Schullaufbahn in der gymnasialen Oberstufe fortzusetzen. Durch die Umstellung auf G9 am Gymnasium wird es an den meisten Gymnasien im Gegensatz zum THG im Schuljahr 2023/24 keinen neuen Oberstufenjahrgang geben. „Unsere Schule wurde jedoch als Bündelungsgymnasium ausgewählt, um für alle Abgänger aus anderen Schulformen mit entsprechender Qualifikation ein Angebot zu schaffen“, teilt Oberstufenkoordinator Daniel Sülz mit.

In diesem Jahrgang können außerdem Schüler des Abiturjahrgangs 2025 aus der Oberstufe anderer Gymnasien aufgenommen werden, die ein Jahr wiederholen wollen oder müssen.

In vier Wochen können sich Schüler der Grund- und weiterführenden Schulen wieder am Theodor-Heuss-Gymnasium für das kommende Schuljahr anmelden. Aus den oben erläuterten Gründen rechnet die Schulleitungen mit mehr Anmeldungen. Die Anmeldetermine sind: Montag, 6. Februar, 13.30 bis 15.50 Uhr; Dienstag, 7. Februar, 13.30 bis 15.50 Uhr sowie Mittwoch. 8. Februar, 13.30 Uhr bis 15 Uhr. An allen drei Terminen werden Anmeldungen für die Oberstufe (Bündelungsgymnasium) und die Stufe 5 entgegengenommen.

Mitzubringen sind zu diesen Anmeldeterminen Grundschulempfehlungen, das von den Grundschulen ausgehändigte Anmeldeformular, Nachweis der vollständigen Masernimpfung und das Halbjahreszeugnis der Jahrgangsstufe 10. Das THG-Anmeldeformular soll nach Möglichkeit vorab ausgefüllt werden. -s-g-

Zu finden ist es zum Herunterladen unter dem Reiter „Sonstiges – Formulare“ auf der Webseite der Schule unter www.thg-radevormwald.de