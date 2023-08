Hospiz: Angehörige werden in Kurs geschult

Interessierte Radevormwalder Bürger erfahren in dem Kurs des Hospizvereins, was sie für ihre Angehörigen am Ende des Lebens tun können und welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.

Radevormwald. Die Mitarbeiter des Ambulanten Ökumenischen Hospizes in Radevormwald weisen darauf hin, dass es für den Kurs „Letzte Hilfe: Was am Lebensende wichtig ist“ am Montag, 4. September, von 16 bis 20 Uhr noch freie Plätze gibt.

Die Referentinnen sind Marina Weidner und Andrea Fürst, die beiden Koordinatorinnen des Hospizes. Das Seminar findet in den Räumlichkeiten des Hospizes an der Kaiserstraße 34 in Radevormwald statt. Die Mitarbeiterinnen wissen: Das Fortschreiten einer schweren Krankheit und die Auseinandersetzung mit dem Lebensende macht uns als Mitmenschen oft hilflos. Interessierte Radevormwalder Bürger erfahren in dem Kurs des Hospizvereins, was sie für ihre Angehörigen am Ende des Lebens tun können und welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.

In dem vierstündigen Kurs werden Grundkenntnisse vermittelt zu den Themen: Sterben als Teil des Lebens annehmen; Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht; palliative Versorgung und Hospizbegleitung. Das ist der Ankündigung zu entnehmen.

Die Anmeldung für das Angebot kann über die Volkshochschule Oberberg oder das Hospiz in Radevormwald erfolgen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldungen beim Ambulanten Ökumenischen Hospiz unter Tel. 02195-684936 oder per E-Mail: info@hospiz-rade.de. s-g