An diesem Ort finden Frauen Gehör

Am Montag öffnete erstmals der Internationale Frauentreff.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Am heutigen Mittwoch, 8. März, ist der Internationale Frauentag. Im Zuge des Aktionstages startete in Radevormwald am Montagnachmittag ein neues Angebot. Im Hürxthal-Haus der Begegnung am Schlossmacherplatz hatte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Ramona Theis, zum ersten Internationalen Frauentreff eingeladen. Er wird von nun ab regelmäßig jeden ersten Montag eines Monats von 16 bis 18 Uhr stattfinden.

In Radevormwald fehlte es an einem städtischen Angebot, das sich mit Informationen, Themen und Aktionen speziell an Frauen wendet. „Ein zentraler Ort, wo Frauen Gehör finden“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte.

Stadt will helfen, denFrauentreff zu etablieren

Der neue Treff richte sich an Frauen aller Nationen, Kulturen und Religionen. Damit werde eine offene Begegnungsmöglichkeit geschaffen, mit dem Ziel gegenseitiger Unterstützung rund um das Thema „Frauenleben“, sagt Ramona Theis.

Unterstützt wird die Gleichstellungsbeauftragte an den Montagen von zwei weiteren städtischen Mitarbeiterinnen, Anna Christ vom Bauaufsichtsamt und und Vanessa Jager vom Jugendamt.

Bürgermeister Johannes Mans war zur Eröffnung gekommen und unterstrich: „Von Seiten der Stadt unterstützen wir es, diesen Treff zu etablieren.“

Das erste Zusammenkommen wurde zur Ideen- und Themensuche genutzt. So lautete zunächst die Frage: Was ist den Besucherinnen an Themen wichtig? Genannt wurde dabei der „Equal Pay Day“, der am gestrigen Dienstag auf die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen aufmerksam machte. Auch „Hilfe bei Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ war den Besucherinnen wichtig.

Die Fragen „Was bin ich für ein Geldtyp?“ und „Wie baue ich Selbstwertgefühl auf?“ brachte Ramona Theis mit ein – und stieß damit auf reges Interesse. Achtsamkeitsübungen und Lachyoga kamen mit auf die Liste. Die Gleichstellungsbeauftragte wird nun daraus ein Programm zusammenstellen und dazu auch den ein oder anderen Referenten oder eine Referentin einladen. „Das Programm wird online über die Seite der Stadt veröffentlicht“, sagt Ramona Theis.

Im Blick hat sie auch Exkursionen, wie einen Ausflug zum Frauenmuseum nach Bonn. Und auch gemeinsame Aktivitäten. Auf dem nächsten Treff kurz vor Ostern, am 3. April, wird aber gemeinsam gebacken – das kündigt Ramona Theis schon an.

Nur wenige Frauen hatten sich zum Start des neuen Treffs im Hürxthal-Haus eingefunden, doch Ramona Theis ist optimistisch und weiß: „Das Angebot muss wachsen.“

Zusätzlich zu dem monatlichen Frauentreff gibt es ab dem 29. März jeden letzten Mittwoch eines Monats auch das Angebot einer Frauenwanderung. Sabine Fuchs von der Interessengemeinschaft Wiebachtal und Ramona Theis laden dazu ein, sich auf den Weg zu machen und dabei über Themen wie Aufbruch, unterwegs sein, Kraft sammeln, Achtsamkeit und Ankommen ins Gespräch zu kommen. Start ist jeweils um 16 Uhr am Hürxtal-Haus.