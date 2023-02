Amplifon eröffnet in Radevormwald sein 600. Fachgeschäft

Hörakustiker hat ein ehrgeiziges Ziel und möchte künftig Marktführer in Deutschland werden.

Es gehe ums bessere Hören. Wer Probleme mit seinen Ohren habe, für den biete der nach eigenen Angaben weltweit führende Hörakustiker Amplifon nun an zwei Standorten in der Bergstadt Hilfe an.

Das Unternehmen hat in Radevormwald sein 600. Fachgeschäft in Deutschland eröffnet „und erreicht damit einen großen Meilenstein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Konkret damit gemeint ist die Übernahme von „Gut Hören“, die beiden Standorte sind nun Markt 9 und Kaiserstraße 160.

Die optische Umgestaltung des Fachgeschäfts an der Kaiserstraße soll bis zum Ende des zweiten Quartals abgeschlossen sein, kündigt Amplifon an. Der Zugang zum Fachgeschäft sei barrierefrei, im Haus befinde sich auch ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt.

Neben „Gut Hören“ in Radevormwald hat Amplifon außerdem noch eine weitere Filiale des früheren Inhabers Thomas Knorr übernommen – und zwar das Fachgeschäft im Ärztehaus an der Berthold-Schwarz-Straße in Ludwigshafen am Rhein. Knorr betreibt seine übrigen vier Filialen in Ransbach-Baumbach, Neuhäusel, Hillscheid und Bingen auch in Zukunft weiter.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Fachgeschäft in Radevormwald den Meilenstein ‚600‘ erreicht zu haben und begrüßen die neuen Mitarbeiter bei Amplifon. Unser Dank gilt Thomas Knorr für die reibungslose Übergabe“, sagt Frank Grothe, Leiter Integration bei Amplifon Deutschland.

Die Unternehmensgruppe verkauft in 29 Ländern weltweit Hörgeräte sowie Gehörschutz und Zubehör und bietet dazu Beratungsdienstleistungen an. Amplifon verfügt über rund 11.000 Verkaufspunkte, davon etwa 5300 eigene Hörgeräte-Akustik-Fachgeschäfte, 1700 von Franchisingnehmern geführte Filialen sowie weitere 4000 Verkaufspunkte im Fachhandel.

Die Segel seien ganz klar auf Expansionskurs gesetzt. „Weltweit sind wir mit Amplifon bereits Marktführer. Unser Ziel ist es, Marktführer auch in Deutschland zu werden“, kündigt Grothe an. Das wolle man erreichen, indem das Unternehmen bundesweit seine Präsenz ausbauen und die beste Beratung und höchste Servicequalität bieten wolle. -rue/ms-

Kontakt: Amplifon, Kaiserstraße 160, Tel. (02195) 9296588, E-Mail: radevormwald.763@amplifon.com