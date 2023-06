Radevormwald hofft auf sechsstellige Entlastung

Das Land plant gerade gebeutelte Kommunen zu entlasten. Dafür ist jetzt die Schaffung eines angekündigt worden. Rades Kämmerer hält das für eine gute Idee.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald: Seit Jahren beklagen Städte und Gemeinden in Deutschland, dass sie finanziell zu stark belastet werden. Die Krisen der vergangenen Jahre – Corona und der Ukrainekrieg mit zahlreichen Flüchtlingen – bedeuten zusätzliche Herausforderungen.

Nun winkt den Kommunen eine deutliche Entlastung: Die schwarz-grüne Landesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass es eine Lösung für die kommunalen Altschulden geben soll. Am vergangenen Donnerstag wurde nun der entsprechende Gesetzesentwurf vorgestellt. Darin wird die Schaffung eines Altschulden-Fonds angekündigt.

Die Entlastungen müssen allerdings auch gegenfinanziert werden

Für den Kämmerer der Stadt Radevormwald, Simon Woywod, ist das ein guter Vorstoß. „Ich würde das begrüßen“, sagt er. Allerdings weiß er aus langjähriger Erfahrung, dass solche Entlastungen irgendwie gegenfinanziert werden müssen – dennoch mache die NRW-Regierung damit einen richtigen Schritt. Woywod erläuterte am Mittwoch in Rahmen eines Pressegespräches, was das Gesetz konkret für die Stadt Radevormwald bedeuten würde. „Es geht dabei um die Liquiditätskredite, nicht um die Investitionskredite“, betont er, um Missverständnisse zu vermeiden. Das Vorhaben der Landesregierung sieht vor, dass die Summe der Kredite, die eine Summe von 100 Euro pro Einwohner übersteigen, in den Altschuldenfonds fallen.

Radevormwald hat derzeit rund 22.500 Einwohner, das heißt, wenn man die 100 Euro pro Person anlegt, handelt es sich um eine Summe von 2,25 Millionen Euro – wird diese überstiegen, so wird der Altschuldenfonds wirksam. „Wir haben nach Stand vom 31. Dezember 2022 Liquiditätskredite in Höhe von 22,4 Millionen Euro“, erläutert der Kämmerer. Unterm Strich bedeutet dies, das ein Betrag von 20.150.000 Euro für Radevormwald in den Altschuldenfonds fallen wird. Der Betrag von 2.250.000 verbleibt als Restbetrag ohne Altschuldenregelung bei der Stadt.

Er rechnet mit jährlicher Entlastung von 403.000 Euro

Das Land NRW hat angekündigt, 50 Prozent der jeweiligen Summe für Zins- und Tilgungsleistungen zu übernehmen. „Die andere Hälfte soll dann der Bund bezahlen“, erklärt Simon Woywod. Ob er das auch tun wird, sei aber noch nicht ganz klar. Sollte man in Berlin zustimmen, würden also Land und Bund jeweils 10.075.000 Euro übernehmen.

Der Kämmerer hat eine Schätzung, wie hoch die jährliche Entlastung für Radevormwald ausfallen wird. Rechne man mit einem durchschnittlichen Zinssatz von zwei Prozent, ergibt sich eine jährliche Entlastung der Stadt Radevormwald in Höhe von 403.000 Euro.

Den Altschuldenfonds kann die Kommune freiwillig in Anspruch nehmen

Woywod gibt zu bedenken, dass die Finanzierung des Altschuldenfonds über das Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt wird, was bedeutet, dass den Städten und Gemeinden weniger Geld für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehen werden. „Manche Kommunen, die keine hohe Verschuldung haben, werden mit dem Gesetz möglicherweise unzufrieden sein“, so die Einschätzung des Radevormwalder Kämmerers. Ein wichtiger Punkt: Ob eine Kommune die Option des Altschuldenfonds in Anspruch nimmt, ist freiwillig. Entscheidet sich eine Stadt dafür, muss sie damit rechnen, dass von Seite des Landes klare Vorgaben beachtet werden müssen, um eine Wiederverschuldung zu vermeiden – die Entlastung ist somit mit Bedingungen verknüpft.

Das würde übrigens eine Änderung bei den Gemeindeordnungen bedeuteten. Doch wer entscheidet letztlich in der Stadt, ob Radevormwald sich an dem Fonds beteiligt oder nicht? Muss der Rat einen Beschluss fällen oder handelt es sich um laufendes Geschäft der Verwaltung? Simon Woywod hält es für wichtig, dass es eine breite Zustimmung und politische Willensbildung nötig ist, daher sei es gut, wenn das Ratsgremium mit eingebunden wird.