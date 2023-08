Als Quereinsteiger in die erste Reihe

Die Löschgruppe Landwehr wird jetzt von Tobias Kaps geleitet. Der gelernte Schreiner muss parallel noch Prüfungen zur Eignung machen.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Manche Jungs träumen bereits nach ihrer ersten Begegnung mit einem feuerroten Einsatzfahrzeug davon, Feuerwehrmann zu werden. Bei Tobias Kaps klopfte diese Berufung deutlich später an. „Ich bin ausnahmsweise mal kein Eigengewächs der Freiwilligen Feuerwehr, sondern ein klassischer Quereinsteiger“, erzählt der 47-Jährige amüsiert. Einer, der sich anfangs sogar zierte. Denn erst vor wenigen Jahren, 2016, trat er nach mehreren gescheiterten Anwerbeversuchen durch Familienangehörige und Freunde dann doch endlich der Löscheinheit Landwehr bei.

Weil er handwerklich geschickt sei – Kaps ist gelernter Tischler und Schlosser und kümmert sich bei einem Lenneper Sägeblatthersteller unter anderem um die Reparatur von Maschinen – habe man ihn schon länger für die Feuerwehr gewinnen wollen. „Mit Arbeit, der Renovierung am Haus und zwei kleinen Kindern, ging es vorher einfach nicht, noch ein Ehrenamt zu bekleiden“, berichtet der gebürtige Remscheider, der mittlerweile in Radevormwald beheimatet ist.

Vor sieben Jahren aber ließ er sich auf das Angebot der Kameraden ein und begeisterte sich prompt für die Vielfalt dieses Ehrenamts: „Es war diese Mischung aus Technik, Menschlichkeit und Zusammenhalt, die mir wirklich gut gefallen hat.“ Kaps absolvierte recht zügig die Grundausbildung, die Weiterbildung als Sprechfunker, Truppmann und Truppführer bis zum Unterbrandmeister, als er kürzlich von seinem Einheitsführer Johannes Lippert angesprochen wurde. Der 36-jährige Chef der Einheit eröffnete Kaps, dass er aus familiären und beruflichen Gründen bei der Feuerwehr nun kürzertreten müsste. Er fragte Kaps, ob er sich nicht den Chefposten zutrauen würde.

Die Einheit der Gruppe ist für Kaps das wichtigste

Kaps zögerte nicht und stellte sich als einziger Kandidat zur Wahl. Warum ausgerechnet er für dieses Amt auserkoren wurde, obwohl er erst recht frisch dabei ist und als Unterbrandmeister noch nicht alle benötigten Qualifikationen für den Einheitsführer vorweist, erklärt sich Kaps wie folgt: Er habe in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er über Organisationstalent und diplomatisches Gespür verfüge. „Mir ist der Zusammenhalt der Gruppe sehr wichtig und das habe ich über die Jahre auch vorgelebt.“

Man dürfe bei aller Leidenschaft nicht vergessen, dass die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr ein Ehrenamt sei, das mit einer nicht zu unterschätzenden Verantwortung einhergehe. Die Kameraden bei der Stange zu halten, auf Bedürfnisse einzugehen, sie zu fördern und zusammenzuhalten, sieht er als neuer Einheitsführer als seine Hauptaufgabe an. „Das Wohl der Gruppe liegt mir sehr am Herzen.“ Neben den vielen neuen Aufgaben will Kaps jetzt auch noch die Lehrgänge bis zum Hauptbrandmeister stemmen. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, sagt der bis zum Abschluss der Lehrgänge kommissarische Einheitsführer.

Mit Blick auf die Zukunft stehe die Einheit im Radevormwalder Randgebiet vor Herausforderungen. Die Einheit Landwehr, betont Kaps, brauche deutlich mehr Nachwuchs. In Löschbezirken am Rande der Stadt sei es mit Nachwuchs grundsätzlich immer etwas schwieriger. „Wir haben hier viele Höfe, viel Wald, wenig Wohnbebauung. Da ist es also grundsätzlich schwierig mit Nachwuchs.“ Am Rande der Stadt gebe es vergleichsweise zwar weniger Einsätze, aber wenn, seien sie groß. Die Einheit Landwehr bestehe derzeit aus 15 Aktiven, vier Mitglieder der Ehrenabteilung und ein Kollege in der Unterstützungsabteilung. Das jüngste Mitglied ist 20 Jahre alt. „Danach kommt lange nichts mehr. Der nächst jüngere ist 34 Jahre alt“, erzählt Kaps. „Wir müssen schauen, dass wir die Jahrgänge, die uns dazwischen fehlen, vernünftig auffüllen, um die Arbeit der Einheit auch für die Zukunft zu sichern.“

Die Feuerwehr in Radevormwald

Struktur: Die Radevormwalder Feuerwehr ist in neun Löschgebiete eingeteilt und besteht derzeit aus 240 Feuerwehrmännern und -frauen. Die Einheit Landwehr gehört zusammen mit Wellringrade, Borbek und Hahnenberg zum Löschzug III.

Kontakt: Wer sich für ein Ehrenamt bei der Feuerwehr interessiert, kann Kontakt zur Wehrführung aufnehmen, persönlich durch einen Besuch der Gerätehäuser der Einheiten oder per E-Mail: wehrfuehrung@radevormwald.de.