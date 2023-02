Alles im Laden hat einen Bezug zur Natur

Julia und Markus Thomas eröffnen heute „Waldgeflüster“ am Schlossmacherplatz.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. In der Schlossmachergalerie tut sich was. Passanten war es schon aufgefallen. Im länger leerstehenden Ladenlokal schräg gegenüber von Woolworth stehen neue gefüllte Regale. Markus und Julia Thomas eröffnen hier am heutigen Samstag ihr Geschäft „Waldgeflüster – der Store“.

Der Name kommt nicht von ungefähr. „Fast alles, was wir im Sortiment haben, steht im Bezug zu Wald, Natur und Landwirtschaft“, sagt Julia Thomas. Im Geschäft gibt es Deko mit Wald- und Tiermotiven für Zuhause, auch Geschirr sowie Seifen, Kerzen mit Waldmotiven und Honig. Und jetzt, wo Ostern vor der Tür steht, steht gleich am Eingang ein Ostertisch – wo Teller, Tassen und Eierbecher mit niedlichem Hasenabbild locken.

Verkauft werden außerdem Pasta und Salze aus Italien und Pralinen. Jagdbier und Kräuterlimonade der Marke „Horrido“ haben Thomas' im Angebot – jeder Flasche ziert ein anderes Etikettenbild. Präsentkörbe werden individuell zusammengepackt. „Wir führen auch Artikel aus Schottland“, erklärt Julia Thomas – und zeigt auf die Kosmetiktaschen, Socken mit Rehmotiv und Haarreifen. Ins Auge fallen auch die Taschen im Tweeddesign, sie kommen aus England – ebenso wie der filigrane Emailleschmuck. Ein Dauerbrenner in ihrem Online-Shop, verrät Julia Thomas.

Das Lager war zu klein geworden

Den Shop im Internet mit gleichem Namen gründete das Ehepaar bereits 2021. Jetzt kommt das Vor-Ort-Geschäft dazu. „Ziemlich spontan“, erzählt die Raderin. „Der Online-Shop läuft gut. Unser Lager wurde zu klein. Daraus entstand der Gedanke, auch ein Ladengeschäft zu eröffnen.“ Bei der Suche nach passenden Immobilien im Internet stießen sie auf die Schlossmachergalerie. Angefangen hat das Ehepaar, das auch Inhaber der zweitgrößten Jagdschule in Deutschland ist, mit ihrem Onlinehandel ganz klein. „Wir haben selbstgefertigte Artikel aus Holz verkauft, wie Greifringe für Babys,“ sagt Julia Thomas. Das kam gut an, nach und nach wurde das Angebot vergrößert. Hersteller kamen dazu, die auf ihre Vorgaben hin fertigen.

In den vergangenen Tagen waren bereits einige Leute am Eingang des Ladens stehengeblieben. „Viele haben gesagt: So ein Geschäft hat gefehlt“, erzählt Julia Thomas – und freut sich, dass das Interesse schon vor der Eröffnung geweckt wurde. Das Ehepaar wird im Geschäft von einem fünfköpfigen Team unterstützt. „Fünf gute Seelen, ohne die das alles nicht möglich wäre“, unterstreicht Julia Thomas. Am heutigen Samstag wird um 9 Uhr eröffnet. Zum Start gibt es eine Rabattaktion. Für die Kinder gibt es Luftballons – und sie dürfen sich auf den Ritterbesuch von „Sir Hinzelot“ freuen. Der Onlinehandel läuft weiter:

waldgefluestershop.de