Alle vier Häuser setzen auf den Lichterglanz

Die „Nacht der Museen“ findet am 12. August statt.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Die Vertreter der vier Museen in der Stadt kündigen die nächste „Nacht der Museen“ an. Am Samstag, 12. August, findet sie statt. Zwischen 19 und 24 Uhr wird an allen Standorten zum Verweilen, zum Schauen und zum Austausch eingeladen.

„Das übergreifende Motto wird wie im vergangenen Jahr 'Lichter' heißen“, sagt Kirsten Hackländer, die das Event von Stadtseite als Eventbeauftragte begleitet. Das heimelige Ambiente im Lichterschein, dass allen Häusern 2022 erstmals gemein war, war bei Besuchern und Besucherinnen richtig gut angekommen. Jedes Museum hat aber noch ein eigenes Angebot.

Gäste ziehen in der Nachtvon Museum zu Museum

Im Wülfingmuseum in Dahlerau, Am Graben 2-4, wird die Terrasse vor dem Eingang mit einer Feuerschale bestückt und beleuchtet. In den Ausstellungsräumen kann die Geschichte der einstigen Tuchindustrie an der Wupper erforscht werden. „In der Cafeteria gibt es ein Gläschen Sekt und Häppchen werden gereicht“, sagt Gerd Neumann.

Das Bismarck-Zweirad-Museum an der Leimholer Straße werde von blau-gelben Licht durchflutet, berichtet Hans Joachim Sommer, Präsident der IG Bismarck Zweiräder. „Unseren Vereinsfarben.“ Weinkenner Sommer sorgt für einen guten Rotwein, der am Abend ausgeschenkt wird. „Dazu gibt es Käse aus verschiedenen Regionen“, erklärt er. Im Museum, das in Räumen der einstigen Bismarck-Zweiradwerke untergebracht ist, gibt es viele historische Zweiradschätzchen zu entdecken – Fahrräder wie motorisierte Exemplare.

Für alle Kinder, die am Abend hierher kommen, gibt es eine kleine Überraschung. „Schon jetzt haben wir Anfragen, wann die Nacht der Museen wieder ist“, erzählt Hans Joachim Sommer. Aus der Vergangenheit weiß er: „Es kommen auch ganze Gruppen, die gehen von Museum zu Museum.“ Es sei immer eine schöne Atmosphäre, bestätigt Ursula Mahler, Vorsitzender des Radevormwalder Heimat- und Verkehrsvereins, der das Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße führt.

Vorstandskollegen und Mitglieder des Arbeitskreises Museum des HVV werden zur Museumsnacht vor Ort sein, führen durch die Räume. Hier kann man in Erinnerungen schwelgen, viele Dinge über das „alte Radevormwald“ entdecken. Und dabei Kottenbutter und Waffelherzen genießen.

Ursula Mahler beobachtet, wie auch Familien gerne im Museum vorbeischauen. „Ganze Generationen – Kinder, Eltern, Großeltern – stehen dann vor unseren alten Holzschulbänken, staunen und erzählen“, sagt Mahler. Auch hier werden die Räume illuminiert. „Allerdings gibt es nur große Kerzen im Eingang auf der Treppe. Sonst werden wir mit gemütlichem LED-Licht die Räume beleuchten – aus dem Sicherheitsaspekt heraus.“

+ Bei der „Nacht der Museen“ war auch das Asiatische Museum schon dabei. © Roland Keusch (Archiv)

Im Asiatischen Museum in Sieplenbusch wird Li Hardt im Außengelände 500 weiße Kerzen aufstellen – und taucht den Museumsgarten wieder in ein großes Lichtermeer. Geöffnet ist neben dem Museumsgarten mit den Buddhas und Gebetsmühlen auch die Museumsausstellung im Inneren, zu deren Exponaten eine Jade-Sammlung gehört.

Fürs Außengelände hat Li Hardt ein ganz besonderes Programm initiiert. „Um 20 Uhr gibt es ein Kostümfest am See, in Art einer Modenschau. Freunde und Museumsgäste haben zugesagt, sich in chinesischen Kleidern, die aus dem Museum stammen, zu kleiden“, sagt sie. Außerdem wird der renommierte Düsseldorfer Tänzer Randolf Han mit Tanzpartnerin Sophia kommen und auch eine Kindertruppe mitbringen. Sie unterhalten mit Standardtanz. „Nach der Vorführung zeigt er dann einfache Tanzschritte, die Gäste können mitzumachen“, lädt Li Hardt ein. Die Kinder können am Abend die Kois im Teich füttern. An der Grillstation gibt es Spanferkel mit Krautsalat, Cocktails werden gemixt. 2022 war die Nacht der Museen nach zwei Jahren Coronapause wieder zum Leben erweckt wurden. Ein Neustart mit riesiger Resonanz. Darauf hoffen alle Beteiligten auch für 2023.

Termin

Die Nacht der Museen findet am Samstag, 12. August, 19 bis 24 Uhr statt. Eintritt und Verzehr im Wülfing-, Heimat- und Bismarck-Zweiradmuseum sind frei. Im Asiatischen Museum beträgt der Eintritt für Erwachsene 10 Euro plus Verzehr. Unterstützt wird das Museumsevent von der Raiffeisenbank.