Ärzte informieren über Herzrasen

Vorhofflimmern gilt als die häufigste Herzrhythmusstörung, an der etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden. Es handelt sich um eine ernstzunehmende Erkrankung, die mit gravierenden Folgeschäden einhergehen kann. Vielfach unbemerkt lauert der Schlaganfall, die größte Gefahr von Vorhofflimmern. Im Zuge der jährlichen bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung im November, die in diesem Jahr unter dem Motto stehen „Turbulenzen im Herz – Vorhofflimmern“, veranstaltet das Sana Krankenhaus Radevormwald eine Patientenveranstaltung am Mittwoch, 23. November. Die Kardiologen Dr. Volker Brockhaus, Chefarzt der Inneren Medizin am Sana Krankenhaus Radevormwald, und Joachim Gödke von der Gemeinschaftspraxis Oberberg in Rade, informieren über Ursachen von Vorhofflimmern und die modernen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten.