Getanzte Stadtführung: Acht Tänzerinnen erhalten viel Applaus

Von wegen „Geschichte ist langweilig“: Tänzerinnen zeigen, was sie mit historischen Orten in Rade verbinden - und der Heimatforscher erläutert dazu Hintergründe.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Passanten, die am frühen Samstagnachmittag in der Innenstadt und am Uelfebad unterwegs waren, schauten neugierig herüber. Erstmals fand eine getanzte Stadtführung in der Bergstadt statt – eine Kooperation von Stadtverwaltung und Musikschule Radevormwald.

Der Ablauf der Stadtführung der „etwas anderen Art“: Schülerinnen der Tanzabteilung tanzen an bedeutenden Orten der Stadt. Bernhard Priggel vom Bergischen Geschichtsverein Radevormwald sorgte für Daten und historische Fakten. Drei Standorte wurden auf der gut eineinhalb stündigen Stadtführung besucht: das Gartenhäuschen, der Marktplatz und die Uelfebadbrücke.

In Workshops hatten Theresia Kammann und Kollegin Ronja Frizen zuvor mit der Gruppe die Choreographie einstudiert. Gezeigt wurde „Improvisationstanz mit festgelegten Regeln“. Nach 'festgelegten Regeln' bedeute, dass die Tänzerinnen eine Rolle übernehmen und in der Improvisation in dieser Rolle bleiben, erklärte Theresia Kammann, Leiterin der Tanzabteilung der Musikschule: „Es geht in die Richtung Bewegungstheater.“

Wichtig sei es ihr und Frizen gewesen, dass die Darbietung Bezug zum Ort habe. „Wir haben die Tänzerinnen bei der Erarbeitung der Choreographie mit einbezogen. Wir haben gefragt: Was verbindet ihr mit dem Ort?“, erklärte Kammann. Beim Gartenhäuschen im Parc de Châteaubriant – der ersten Station - hatten einige der Mädchen Hochzeiten miterlebt. „Das wurde dann das Thema, das wir tänzerisch umsetzten“, so die Musikpädagogin.

Die Besucher und Besucherinnen vor dem Rokoko-Haus erkannten den Ausdruck von Aufregung und Freude im Tanz. Die Uelfebadbrücke verbanden die jungen Tänzerinnen mit Schulausflügen, mit Entdeckungen – im Tanz schlüpften sie in die Rolle der Entdeckerinnen. Auf dem Marktplatz standen „Spiel und Verweilen“ im Fokus.

Die Musik zu den Choreographien hatten Kammann und Ronja Frizen intuitiv zusammengestellt. „Es sind Pop-Klänge dabei, aber auch Kompositionen von René Aubry, der für seine Musik, die er auf Tanzstücke ausrichtet, bekannt ist“, erzählte Theresia Kammann.

Schon die Proben sorgten für Aufmerksamkeit

Zum Proben war die Gruppe auch je einen Tag lang vor Ort am Markt, im Park und im Uelfetal gewesen. Schon bei den Proben wurden Passanten aufmerksam. „Auf dem Markt machte ein kleines Mädchen die Bewegungen gleich mit, richtig süß“, erzählte Theresia Kammann. Spaziergänger im Uelfetal erkundigten sich, was man denn da mache. Die acht Tänzerinnen zwischen zehn und zwölf Jahren tanzen in verschiedenen Unterrichtskursen der Musikschule. Fürs Projekt „Getanzte Stadtführung“ wurde ein Aufruf gestartet, auf den man sich melden konnte.

Vor dem Auftritt am Samstag machte sich eine freudige Aufregung in der Gruppe breit. Lampenfieber? Die Antworten darauf lauteten „nein“, „ein bisschen“ und „mittel“.

Was die Gruppe darbot, begeisterte dann durchweg - an jeder Station brandete lauter Applaus für die beeindruckende Darstellung auf. Rund 25 Besucher und Besucherinnen hatten sich für die Stadtführung angemeldet.

+ Von Bernhard Priggel vom BGV Radevormwald gab es historische Geschichten zu hören. © cr

In die historische Geschichte der aufgesuchten Orte tauchte anschließend Bernhard Priggel ein. Dass das Gartenhäuschen das älteste Gebäude in der Bergstadt ist - es wurde 1772 erbaut -, ist vielen bekannt. Auch, dass es den großen Stadtbrand 1802 überstand, da es damals noch außerhalb der Stadtmauer stand. Dass es nach dem Brand jedoch als zunächst als Zufluchtsort der Eigentümerfamilie genutzt wurde, dürfte weit weniger geläufig sein.

Auf dem Marktplatz legte Priggel das Augenmerk auf die Rader Kirchen. Er erklärte auch, dass der Name „Radevormwald“ von „Rodung vorm Walde“ kommt.

Die Idee zur Stadtführung entstand im Frühjahr, wurde gemeinsam entwickelt von Kirsten Hackländer, Tourismusbeauftragte der Stadt, und Theresia Kammann. Das Projekt fördert der „Kulturrucksack NRW“.

Hintergrunld

Projekt: Eine weitere getanzte Stadtführung findet am Samstag, 23. September, statt. Start ist wieder um 14 Uhr am Gartenhäuschen im Parc de Châteaubriant. Karten für 3 Euro gibt es in der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz.

Gartenhaus: In den 80er Jahren sorgten Stadt, Heimat- und Verkehrsverein sowie Radevormwalder Handwerker und Sponsoren für die Instandsetzung und die Versetzung des Gartenhauses von der Gartenstraße in den Parc de Châteaubriant. Von 2021 bis Juni 2023 wurde das Rokoko-Haus renoviert, es bekam dabei auch Möbel im Rokoko-Stil.