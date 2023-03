Ab heute wird der Jugendbeirat gewählt

18 Kandidaten stehen zur Wahl, 13 Plätze zur Verfügung.

Vom 15. bis zum 17. März wird in Radevormwald ein neuer Jugendbeirat gewählt. 18 Kandidaten stehen zur Wahl, 13 Plätze zur Verfügung. Damit die etwa 1200 Wahlberechtigten zwischen zwölf und 17 Jahren auch wissen, wen sie als Vertreter ins Gremium wählen können, hängen Steckbriefe der Kandidaten an zentralen Stellen.

Zu finden sind sie sowohl an allen drei weiterführenden Schulen, Theodor-Heuss-Gymnasium, Sekundarschule und Armin-Maiwald-Schule, als auch im Rathaus, an der Sparkasse, dem Jugendtreff „Life“ und in den Jugendräumen am Schlossmacherplatz. Zudem auf www.radevormwald.de.

Auf den Steckbriefen mit Foto stehen neben dem Namen, Alter und der Schule, die sie besuchen, auch ein Zitat der Kandidaten, in dem sie erklären, wofür sie sich einsetzen wollen, wenn sie in den Jugendbeirat gewählt werden. Zu lesen sind da etwa das Jugendfreizeitangebot zu vergrößern, sich für die Einrichtung cooler Orte zum Shoppen und Verweilen speziell für Jugendliche einzusetzen, ebenso wie Naturschutz. Für mehr Wasserspender, bessere Sitzmöglichkeiten und saubere Toiletten in den Schulen oder auch eine bessere Anbindung mit Bus und Bahn wollen sich die Kandidaten ebenfalls einsetzen.

Nach Angaben von Koordinatorin Sarah Behr von der städtischen Jugendförderung sollten alle 1200 Wahlberechtigten eine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten haben. „Sollte sie jemand nicht bekommen haben, kann sich der- oder diejenige auch noch bei uns im Jugendamt, Kaiserstraße 140, eine abholen“, sagt sie. Die Karte ist wichtig, weil sie zusammen mit einem gültigen Ausweis (Personal- oder Schülerausweis) vor dem Wahlakt vorgelegt werden muss. So wird sichergestellt, dass jeder Wahlberechtigte nur einmal seine Stimme abgibt. Gewählt wird heute, Mittwoch, 15., und morgen, Donnerstag, 16. März, jeweils von 7.30 bis 14 Uhr, an allen weiterführenden Schulen. Die Schüler erhalten an diesen zwei Tagen sowohl vor und nach dem Unterricht, als auch in den Pausen Gelegenheiten, in einer geheimen Urnenwahl ihre Vertreter zu wählen. „Vielleicht werden sie auch von den Lehrern zur Wahl geschickt“, sagt Behr.

Für alle Jugendliche, die in Rade wohnen, hier aber nicht zur Schule gehen, stehen am Freitag, 17. März, die Jugendräume am Schlossmacherplatz von 16 bis 20 Uhr als Wahllokal zur Verfügung. „Gleich im Anschluss daran, findet die Auszählung statt“, sagt Behr. Doch sowohl die Kandidaten als auch alle Interessierten müssen sich gedulden. Denn das Wahlergebnis wird offiziell und feierlich erst am Folgetag bei einer Wahlparty am Samstag, 18. März, ab 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums, Hermannstraße bei Getränken und Pizza verkündet. Behr: „Jeder ist eingeladen, dabei zu sein.“ -sebu-