92-jähriger Künstler kann nicht zur Eröffnung kommen

+ © Jürgen Moll Gabriele Bundrock-Hell (li.) und Maria Kluge betrachten eines der Werke von Kurt Albrecht, die derzeit in Remlingrade zu sehen sind. © Jürgen Moll

In der Dorfkirche Remlingrade sind Werke von Kurt Albrecht zu sehen.

Seine Werke sind vielfältig, sie zeigen klassische Landschaften und abstrakte geometrische Kompositionen. Zur gestrigen Ausstellungseröffnung des Neusser Künstlers Kurt Albrecht in der Dorfkirche Remlingrade mussten seine Werke jedoch für sich selbst sprechen: Der 92-Jährige blieb erkrankt seiner Ausstellung fern.

„Wir sind ein bisschen melancholisch heute“, sagte Pfarrerin Maria Kluge nach dem Gottesdienst, als noch einige wenige Besucher zur Vernissage vor Ort in der kleinen historischen Kirche von Remlingrade beisammenblieben. „Unser Künstler liegt krank zu Hause und konnte heute leider nicht kommen.“ Schade. Hätten sich doch sicherlich die Besucher gerne auf ein tiefgründiges Gespräch mit dem seit über sieben Jahrzehnten freischaffenden Künstler gewünscht. Denn seine Werke deuten auf ein sehr bewegtes und spannendes Leben hin. Auf einige Wegmarken davon wies seine Laudatorin und Wegbegleiterin hin: Gabriele Bundrock-Hill, Dozentin an der Neusser Kunstschule, eröffnete die Ausstellung.

Die Idylle hat nur auf den ersten Blick Bestand

Vor über neun Jahrzehnten wurde Albrecht in Franzburg (Mecklenburg-Vorpommern) geboren, lebte lange Zeit auf der Ostseeinsel Hiddensee, ehe er 1953 als Flüchtling nach Westdeutschland kam. Von seiner Zeit auf der Insel hat sich Albrecht künstlerisch inspirieren lassen, wie seine Strand- und Meeresbilder zeigen. Eine scheinbare Idylle, die Fragen aufwirft. Ein klassisches Landschaftsbild mit cremefarbigen Hügeln, im Hintergrund in Blautönen das Meer: ein einsamer Strand auf den ersten Blick. Auf dem zweiten Blick allerdings entdeckt der Betrachter eine Komponente, die Fragen aufwirft: ein umgekippter Stuhl. „Eine direkt formulierte Symbolik“, nennt es Bundrock-Hill, die in dem Bild einen toten Strand erkennt, in Abwesenheit von Menschen, eine Schönheit in gefährdeter Kulisse.

Überhaupt spielt Albrecht gern mit Gegenpolen, fusioniert Leben und Tod in einem Bild, stellt Bedeutungen einfach auf den Kopf, so wie ein umgekehrter Regenbogen. „Rückblickend auf den Erfahrungsschatz seines eigenen Lebens, möchte Kurt Albrecht in seiner klar formulierten Farben- und Formensprache nachhaltig begreiflich machen, dass Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges immer zusammengehören und wie sehr ‚das Jetzt entscheidend ist für den Umgang mit dem Morgen’“, zitierte die Dozentin den abwesenden Künstler.

Auch seine abstrakten Werke, bestehend aus geometrischen Formen und knalligen Farben, sind ansprechend und bergen, wie das Leben selbst, eine tiefere Bedeutung hinter seiner bunten aber augenscheinlich strukturierten Oberfläche. sebu