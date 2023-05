909 Fahrer in einem Monat geblitzt

Neue Blitzeranlage an der B 229.

Immer wieder kommt es auf dem Abschnitt der Bundesstraße 229 zwischen Radevormwald und Halver zu schweren Unfällen. Nahe der Ortschaft Schwenke wurde vor einigen Wochen eine mobile Blitzanlage aufgestellt. Laut dem lokalen Portal „Come on.de“ aus Halver registriert seither der Blitzer Geschwindigkeitsverstöße am laufenden Band.

In einem Monat – genauer gesagt vom 5. April bis 3. Mai – wurden 909 Fahrer „geblitzt“, die zu schnell unterwegs waren. An dieser Stelle sind maximal 70 Stundenkilometer erlaubt.

Offensichtlich hat der Blitzer Eindruck gemacht, berichtet „Come-on.de“, denn nach der ersten Kontrollwoche ging die Zahl der Verstöße zurück. Viele Pendler bremsten anscheinend in weiser Voraussicht ab, wenn sie fortan Schwenke passierten. Die Bewohner der Ortschaft hätten sich schon seit längerem über die Raser beschwert.

Bei den Unglücken auf der Bundesstraße nahe Schwenke kam es in Vergangenheit auch zu Todesfällen. So kam im Juli 2022 ein 29-jähriger Mann aus Radevormwald ums Leben, als er in Höhe der Einmündung der Karl-Heinz-Volkenrath-Straße mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto kollidiert war. Die Rettungskräfte konnten für den jungen Mann nichts mehr tun. s-g