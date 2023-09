75. Spielzeit startet mit „Warten auf’n Bus“

Auf einer TV.Serie beruht das Stück „Warten auf‘n Bus“. Am 20. September spielt das Westfälische Landesthater eine Bühnenversion in Radevormwald.

Kulturkreis bietet nicht nur neun Abo-Veranstaltungen

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Die Pause ist beendet. Mit dem Stück „Warten auf’n Bus“ von Oliver Bukowski in einer Inszenierung des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel startet der Kulturkreis Radevormwald in die neue Spielzeit – und zwar am Mittwoch, 20. September, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz.

Zum Inhalt: Eine Endhaltestelle für Überlandbusse im Irgendwo. Ralle und Hannes, beide so gegen Ende 40, langzeitarbeitslos und frühinvalide, vor allem aber Vollzeitphilosophen des Lebens, verbringen im mäßig gemütlichen Wartehäuschen ihre Tage. Hier haben sie ihr Wohnzimmer gefunden, in dem sie über alles reden und diskutieren, was das Leben so ausmacht. Dabei werden sie betreut von einer nie versiegenden Quelle an Dosenbier.

Busfahrerin verleiht ihrem Denken eine romantische Note

So sehr sie gestrandet erscheinen, sind sie doch alles andere als verloren. Ihre aus Kalendersprüchen und Wikipedia gespeisten Gespräche, die sie in tiefe Abgründe und äußerst gewagte Themenwechsel führen, enthalten stets eine gute Portion Lebensweisheit, gepaart mit Humor und einem Schuss Selbstironie. Das ermöglicht ihnen, Begegnungen mit lokalen Rechtsradikalen oder der Dorfantifa in Würde zu meistern. Erfüllung findet ihr Warten und Hoffen in Person der Busfahrerin Kathrin, die all ihrem Denken eine romantische Note verleiht.

Die rbb-Serie „Warten auf‘n Bus“ folgt der Tradition deutscher Erfolgskonzepte, die sich schon bei Kultserien wie „Der Tatortreiniger“ oder „Dittsche“ bewährt haben. Die für den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis nominierte Serie lebt von ihrem minimalistischen Setting, den großartigen Figuren und den ungeheuer präzisen, komischen und zeitlosen Dialogen, heißt es in der Ankündigung.

Oliver Bukowski ist mit seinen mehr als 30 Theaterstücken, zahlreichen Drehbüchern und Hörspielen einer der erfolgreichsten Dramatiker unserer Zeit. Er war viermal für den Mülheimer Theaterpreis nominiert, den er 1999 für sein Stück „Gäste“ gewann, sowie für den Grimme-Preis für das Drehbuch des Kinofilms „Bis zum Horizont und weiter“. Von 1999 bis 2010 war er als Gastprofessor an der Universität der Künste Berlin im Studiengang Szenisches Schreiben tätig, heißt es in einer Presseinformation.

Das Stück im Bürgerhaus wird mit einer Pause nach etwa 60 Minuten aufgeführt und dauert etwa 90 Minuten. Einlass ist ab 19 Uhr, eine Einführung erfolgt ab 19.10 Uhr im großen Saal; Karten gibt es in der Stadtbücherei, Reservierung: 02195 932177 oder an der Abendkasse.

Das bietet die neue Spielzeit

Die 75. Spielzeit des Kulturkreises umfasst neben den neun Abo-Veranstaltungen – acht Theaterstücke und eine Comedy-Show – zwei Sonderveranstaltungen sowie zwei Schulveranstaltungen.

Bei den Schulveranstaltungen am Donnerstag 30. November, und Freitag, 1. Dezember, wird „Pippi Langstrumpf“ vom Rheinischen Landestheater Neuss für die Grundschulen angeboten. Das Laienspielensemble „Wipperwagen“ spielt die Komödie „Zwei links – zwei rechts“ am Samstag 13. Januar 2024. Das Landestheater Detmold spielt das „NEINhorn“ nach Marc-Uwe Kling und Astrid Henn in kleinem Rahmen in der Stadtbücherei am Mittwoch 13. März 2024, 15 Uhr.

Als Besonderheit bietet der Kulturkreis als „18 Welcome!“ allen in Radevormwald lebenden 18-Jährigen ein Voll- oder Wahl-Abo für eine Spielzeit zum halben Preis an. Dies gilt für alle, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2023 18 Jahre alt geworden sind oder werden und in Radevormwald leben. Das Abonnement läuft nach dieser Spielzeit automatisch aus, kann aber nach der Spielzeit zu normalen Konditionen verlängert werden.

Präsentation

Spielzeit 2024/2025: Die neue Theatersaison 2023/2024 hat noch nicht begonnen, da lädt der Kulturkreis schon zur Präsentation der neuen Stücke für die Spielzeit 2024/2025 ein: Sonntag, 1. Oktober, 11.30 Uhr, im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz, mit dem Rheinischen Landestheater Neuss.

Informationen: Alle Informationen zur Spielzeit finden Interessierte im Internet unter www.kulturkreis-radevormwald.com Die Internet-Seiten sind mittlerweile auch aktualisiert. „Die Umstellung auf eine andere Plattform und einen neuen Dienstleister haben etwas Zeit in Anspruch genommen. Die Adresse ist aber geblieben“, teilt der Kulturkreis mit.