450 Jahre tot – aber Millionen Klicks auf Youtube

Würde Komponist Thomas Tallis heute leben, wäre er ein Internet-Star. Seine Musik begeistert heute noch. Radevormwalder können sie live erleben.

Radevormwald. Lebte Thomas Tallis heute, er wäre ein Internet-Star. Seine Werke, etwa die außergewöhnliche Mottete „Spem in Allium“, erreichen auf Youtube Millionen Klicks – nicht schlecht für einen Musiker, der seit 450 Jahren tot ist. Für die Briten gehört die Chormusik des Renaissancemeisters auch heute noch zum eisernen Grundrepertoire bei Gottesdiensten und anderen feierlichen Anlässen. Und auch große Komponisten des 20. Jahrhunderts haben dem Meister ihren Respekt bekundet, etwa Ralph Vaughan Williams, der mit seiner „Fantasia über ein Thema von Thomas Tallis“ aus 1910 selber ersten Ruhm als Komponist erringen konnte.

Die Faszination dieser Musik aus dem 16. Jahrhundert können auch Konzertbesucher in Radevormwald erleben: Am Donnerstag, 13. Juli, gastiert der Berliner Vokalkreis unter der Leitung von Rory Wainwright in der Pfarrkirche St. Marien an der Bischof-Bornewasser-Straße. In dem Konzert, das um 20 Uhr beginnt, sind Werke von Tallis der Schwerpunkt. Aber auch Chormusik seines Zeitgenossen William Byrd ist zu hören.

Der Vokalkreis mit seinen etwa 35 Sängerinnen und Sängern ist vor allem in Berlin und Brandenburg bekannt, doch das Ensemble veranstaltet auch regelmäßig Konzertreisen durch Deutschland und Österreich, aktuell mit dem Tallis-Programm unter dem Titel „Oh lord in thee is all my trust– Herr, auf dich traue ich“.

Chorleiter Johnston selbst ist in der Tradition englischer Kathedralchöre aufgewachsen und ausgebildet worden. Nach einem Kompositionsstudium in Manchester absolviert er aktuell einen Masterstudiengang Chordirigieren an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin bei Justin Doyle. Neben der Chor-Komposition gilt Johnstons‘ Interesse vor allem der Musik der englischen Renaissance.

Das erwartet Konzertbesucher

In diesem Konzert erkunden die Sänger die Musik aus den frühen Perioden von Tallis‘ kompositorischer Laufbahn, die von älteren Komponisten wie John Taverner (gestorben 1545) und Robert Fayrfax (1464–1521) beeinflusst ist. „Wir werden uns dann den englischen Hymnen der Reformation zuwenden, gefolgt von Musik aus der Phase der kurzen katholischen Erweckung von 1553 und schließlich der Musik, die während der Herrschaft von Elizabeth I. geschrieben wurde, einschließlich eines Stücks von Tallis‘ bedeutendstem Schüler, William Byrd.“ Das Gastspiel in Radevormwald ist der Auftakt mehrerer Konzerte, die der Berliner Vokalkreis in NRW im Juli geben wird. Am Freitag, 14. Juli, ist der Chor in Swisttal-Odendorf zu hören, am Samstag, 15. Juli, dann in einer weiteren Stadt des Oberbergischen Kreises, in der Kirche St. Michael in Waldbröl.

Das Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird um eine Spende gebeten. s-g

Donnerstag, 13. Juli, 20 Uhr, Pfarrkirche St. Marien, Bischof-Bornewasser-Straße

