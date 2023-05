40 Einsprüche gegen Baulückenkataster

Verwaltung erstellt Übersicht. Eigentümer haben was dagegen.

Radevormwald. Im April hatte die Stadtverwaltung über das kommende Baulückenkataster informiert, das im Sommer vorliegen soll. Burkhard Klein, Leiter der Ämter für Stadtplanung und Bauaufsicht, erläuterte nun im Ausschuss für Stadtentwicklung den Stand der Dinge.

„Uns liegen bereits mehr als 100 Baulücken vor“, erklärte der Fachbereichsleiter. Gegen die Veröffentlichung in dem Kataster gebe es aktuell 40 Widersprüche. Denn die Eigentümer können sich dagegen verwahren, dass das eigene Grundstück in der Übersicht öffentlich gemacht wird. In den vergangenen Wochen waren dazu von der Stadt Informationsschreiben verschickt worden.

Freilich soll das Kataster nur einen Überblick der unbebauten Flächen im Stadtgebiet geben, eine Veröffentlichung hat keine Auswirkungen auf Planungsrecht oder Bauordnung.

Es werden auch keine persönlichen Daten der Eigentümer veröffentlicht, lediglich ein kurzer Steckbrief mit Fakten zu Flurnummer, Flurstückszähler, Straßenname und geltendem Planungsrecht sowie einem Kartenausschnitt.

„Ziel des Katasters ist es, auf Baulandpotenziale aufmerksam zu machen und damit eine möglichst flächenschonende Nutzung von Baumöglichkeiten zu erreichen“, hatte Burkhard Klein bei der Vorstellung des Projektes im April erklärt.

Verwaltung begegnet mit ataster Vorwürfen der Politik

Mit dem Baulückenkataster will die Verwaltung nicht zuletzt einem Vorwurf aus Teilen der Politik begegnen: dass bei der Entwicklung von neuem Wohnraum zu sehr in die Außenbereiche geschaut werde und die noch freien Flächen in den innerörtlichen Bereichen vernachlässigt würden.

Das Kataster soll unter anderem auf der Internetseite der Stadt einsehbar sein. Wenn sich einer der Eigentümer künftig gegen eine Veröffentlichung entscheiden sollte, kann er oder sie jederzeit Widerspruch bei der Stadtverwaltung einlegen. Die Flächen werden dann aus der Übersicht entfernt. s-g