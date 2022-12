Rapper „2schneidig“ besucht Projekttage

Radevormwald. Martin Rietsch wird am Montag und Dienstag, 19. und 20. Dezember, jeweils von 9 bis 13 Uhr, zu Gast in der Sekundarschule Radevormwald sein. Musikfreunden ist er besser unter seinem Künstlernamen „2schneidig“ bekannt. Der Rapper ist in Radevormwald Gast an den beiden Projekttagen, die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen.