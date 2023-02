21 Prozent mehr Delikte in der Bergstadt

Über dem Kreisdurchschnitt liegt die Stadt unter anderem bei Gewalttaten.

Von Stefan Gilsbach

Viele Zahlen zur Entwicklung der Kriminalität im Oberbergischen Kreis wurden am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Polizei präsentiert. Dabei stand das Gesamtbild im Vordergrund. Doch im Jahrbuch zur Kriminalität im Kreis sind auch die Zahlen für die einzelnen Kommunen aufgeschlüsselt. Unsere Redaktion wirft einen Blick auf die Lage in Radevormwald – welche Entwicklungen bei Straftaten gab es hier im vergangenen Jahr?

Die unangenehme Nachricht gleich zu Beginn: Die Bergstadt gehört zu jenen Kommunen im Kreis, bei denen es 2022 einen sehr deutlichen Anstieg an Delikten gab, nämlich 21 Prozent. Damit fällt Radevormwald im Nordkreis unerfreulich auf, die anderen Städte und Gemeinden mit steigender Kriminalität liegen vor allem in der Mitte und im Süden des Kreisgebietes.

Aufklärungsquote ist auf 86 Prozent gestiegen

Schaut man sich die Zahlen im Einzelnen an, so wird allerdings klar, dass Radevormwald nicht der „Hotspot“ bei Straftaten ist, hier liegen die Kreisstadt Gummersbach sowie Waldbröl und Wiehl klar vorne.

Gummersbach und Waldbröl liegen auch bei der Gewaltkriminalität vorne, allerdings gab es bei diesen Delikten auch in Radevormwald einen Anstieg von 29 Fällen im Jahr 2021 auf 42 Fälle im Jahr 2022. Erfreulich ist, dass die Aufklärungsquote gestiegen ist, bei 86 Prozent der Fälle wurden die Täter ermittelt, im Jahr 2021 waren es nur 79 Prozent. Bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung gab es in der Stadt im vergangenen Jahr 14 Fälle (2021: acht Fälle), davon wurden neun Fälle aufgeklärt. Leider liegt Radevormwald bei Körperverletzungen über dem Kreisdurchschnitt.

Was Raubdelikte auf Straßen, Wegen und Plätzen angeht, verzeichnet Radevormwald mit fünf Fällen im Jahr 2022 ebenfalls einen Anstieg, im Jahr 2021 verzeichnete die Polizei dagegen nur einen Fall. Hier liegt die Bergstadt in der Statistik leider auf Platz 3, freilich sind die Zahlen mit 30 Fällen im gesamten Kreis niedrig. Übrigens konnten alle Delikte in Radevormwald aufgeklärt werden.

Bei der Straßenkriminalität – darunter fallen beispielsweise Taschendiebstahl, Belästigung, Sachbeschädigung, Fahrraddiebstahl etc. – stiegen die Zahlen ebenfalls an, hier gab es 2022 in Radevormwald 188 Fälle, im Jahr davor waren es nur 155. Immerhin: Die Hälfte der Delikte wurde aufgeklärt, 2021 lag die Aufklärungsquote nur bei 41 Prozent.

Autobesitzer in Radevormwald wurden im Jahr 2022 deutlich häufiger Opfer von Dieben. 16 Fälle von Diebstählen aus Autos gab es im vergangenen Jahr, 2021 waren es nur sechs Fälle. Die Fahrzeuge selber wurden in sechs Fällen gestohlen (2021: drei Fälle). Keine große Veränderung gibt es bei den Fahrraddiebstählen: neun Fälle in 2022, acht Fälle in 2021.

Bei Taschendiebstählen gibt es übrigens ausnahmsweise einen Rückgang in Radevormwald: 14 Delikte wurden 2022 gemeldet, 2021 waren es 15. Aufgeklärt konnte im vergangenen Jahr leider kein einziger Fall.

Vandalismus mit Sachbeschädigung ist in vielen Städten in Problem, auch hier gab es in Radevormwald 2022 deutlich mehr Fälle, nämlich 114 im Vergleich zu 88 im Jahr 2021. Aufgeklärt wurden im vergangenen Jahr nur 35 Fälle. Allerdings gehört die Bergstadt laut Polizei im Schnitt nicht zu den besonders gebeutelten Kommunen im Kreis.

Während Corona gab esweniger Einbruchsdelikte

Wohnungseinbrüche waren vor einigen Jahren im Oberbergischen Kreis ein großes Problem, doch hat sich die Lage inzwischen gebessert. Während der Corona-Pandemie hatten die Einbrecher weniger Gelegenheit, Raubzüge zu machen, weil viele Menschen daheim waren, entweder wegen des Lockdowns oder wegen Homeoffice. Dass die Zahlen mit dem Aufheben vieler Beschränkungen im Jahr 2022 wieder angestiegen sind, wundert daher nicht: In Radevormwald wurden 20 Wohnungseinbrüche verzeichnet, im Jahr 2021 waren es nur acht. Leider konnten nur zwei Fälle aufgeklärt werden.

Dass die Polizei dennoch kreisweit eine bessere Aufklärungsquote aufweist, hat mit einem Täter zu tun, der nach Informationen unserer Redaktion in Radevormwald wohnte: Ein 34-Jähriger mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit wurde im Herbst 2022 festgenommen, ihm wird eine ganze Serie von Einbrüchen vorgeworfen, die er unter anderem in Düsseldorf, in den Kreisen Neuss und Mettmann, in Remscheid und im Oberbergischen Kreis verübt haben soll.

Der finanzielle Schaden wurde von der Polizei auf etwa 140.000 Euro beziffert. Überführt wurde der Täter durch DNA-Spuren, die er an mehreren Tatorten hinterlassen hatte.

Zum Abschluss noch etwas Erfreuliches: Gab es im Jahr 2021 vier Geschäftseinbrüche, so verzeichnete die Polizei im Jahr 2022 nur einen Einbruch dieser Art in der Bergstadt.

Landesstatistik

Betrachtet man die Situation in ganz NRW, so ist die Kriminalität nach sechs Jahren erstmals wieder angestiegen. 2022 verzeichneten die Polizeibehörden 13,7 Prozent mehr Delikte als im Jahr zuvor. Deutlich nach oben gingen die Zahlen bei Körperverletzungen, bei der Kinder- und Jugendkriminalität, aber auch bei Diebstählen und Raub. Besondere Sorgen bereitet Innenminister Herbert Reul die wachsende Zahl der Angriffe auf Rettungskräfte.