200 Jahre Hauptverkehrsachse im Blick

Einblicke in die Entwicklung der Kaiserstraße bietet das Heimatmuseum mit einer neuen Sonderausstellung.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Wer täglich über die Kaiserstraße fährt und geht, werden sie im hektischen Alltag kaum auffallen: Die vielen kleinen und mittlerweile auch großen Veränderungen, die eine der Hauptverkehrsachsen der Stadt in ihrer mehr als 200 Jahre alten Geschichte durchgemacht haben. Die Augen gewöhnen sich irgendwann an diese Ansicht. Die alten Eindrücke von einst scheinen mit der Zeit in der Erinnerung zu verblassen, doch in der direkten Gegenüberstellung mit handfesten Impressionen aus vergangenen Jahrzehnten wird der Wandel deutlich. Gebürtige Radevormwalder bleiben staunend und kopfnickend vor den sepia und schwarz-weiß gefärbten Fotografien stehen und lächeln sanft.

„Tatsächlich, daran kann ich mich auch noch erinnern.“ Dieser Satz fällt bei der offiziellen Eröffnung der neuen Sonderausstellung zur Geschichte der Kaiserstraße im Heimatmuseum oft. Prompt tauschen Besucher vor den unterschiedlichen Schnappschüssen entlang der Kaiserstraße ihre Anekdoten mit der prominenten Verkehrsachse aus und erinnern sich an längst verschwundene Bauten.

Alte, kastenförmige Fahrzeuge, die mitten auf dem heute vom Verkehr befreiten Marktplatz parken, sind auf einigen der Bilder aus den 1960er und 1970er Jahren zu sehen, sowie Lastwagen, die schnurstracks durch die Einkaufsstraße hindurchfahren. „Ich kann mich an die Erzählungen einer Freundin erinnern, die darüber berichtete, wie es am Markt bei ihr am Fenster ratterte und polterte, jedes Mal, wenn die mit Kies beladenen Transporter von Halver aus über den Markt in Richtung Lennep fuhren“, erzählt Ursula Mahler, Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins. „Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, sagt sie noch, während ihr Blick von der Schwarz-Weiß-Fotografie eines zugeparkten Marktplatzes hinüberschweift zu einem bunten Schnappschuss der jüngsten Vergangenheit, auf dem irgendeines der vielen belebten Feste im Herzen der Innenstadt zu sehen ist.

Auch viele Gebäude, die früher an der Hauptstraße standen, sind aus dem Stadtbild verschwunden und bei manchen auch aus dem Gedächtnis. Die Finkenecke etwa, ein Haus, das vor der noch heute bestehenden Hasenburg stand, musste einst dem Bau der neuen Hohenfuhrstraße weichen, erklärt Michael Scholz, Vorstandsmitglied des Vereins. Dort, wo heute ein prominenter Kreisel mit wehenden Fahnen den Verkehr in verschiedene Himmelsrichtungen verteilt, ragte ein Haus in die Höhe.

Dort wo heute die Volksbank zu finden ist, stand der alte Telegraf, das ehemalige Postamt – und vor Möbel Schaub war die Kaiserstraße 87, die Hausanschrift der Sparkasse. „Es ist schon spannend, wie die alten Erinnerungen plötzlich wieder hervorkommen“, sagt Scholz und schmunzelt. Er wuchs in Bergerhof auf und kannte die Kaiserstraße eigentlich nur bis zur Innenstadt.

Gerd Uellenberg, der auf der anderen Stadtseite aufwuchs, kannte lange Zeit dagegen nur das andere Ende der Kaiserstraße. „Wir haben uns als Jugendliche viel mehr in Richtung Gummersbach orientiert. Nach Lennep sind wir praktisch nie gefahren, also habe ich den Rest der Kaiserstraße auf der anderen Seite der Innenstadt lange nicht wahrgenommen“, verrät Uellenberg.

Die Sonderausstellung verrät aber wahrlich mehr, als nur die Entwicklung der einstigen Hauptstraße, die als solche nach dem großen Brand 1802 für die Stadt konzipiert wurde und womöglich erst Anfang der 1870er Jahre, zur Kaiserzeit, ihren heutigen Namen erhielt. Die Ausstellung zeichnet auch die Geschichte der Stadt und den Wandel einer Gesellschaft ab, wie etwa das wachsende Bewusstsein für Aufenthaltsqualitäten fernab des Verkehrs. Auch die architektonischen Fehltritte der späten 1970er Jahre werden in dieser Ausstellung besonders deutlich. Das alte Rathaus etwa, das zugunsten eines größeren, aber nicht schöneren Neubaus an der Hohenfuhrstraße dort abgerissen wurde, wo heute das Bürgerhaus steht, ist als Modellbau der Ausstellung beigefügt. Ihr Erscheinungsbild und ihren Namen hat die Kaiserstraße über die Jahre verändert, doch ihre Bedeutung und Relevanz als Hauptstraße hat sie nie eingebüßt.

Geschichte der Kaiserstra0e

Ausstellung: Die Geschichte der Kaiserstraße ist bis zum 20. August zu den Öffnungszeiten im Heimatmuseum zu sehen.

Öffnungszeiten sonntags 14.30 bis 17 Uhr, Hohenfuhrstraße 8. Sonderführungen unter Tel. (02195) 1795.

Exponate: Das Team des Heimat- und Verkehrsvereins würde sich sehr freuen, wenn Radevormwalder, die noch den einen oder anderen Schnappschuss aus der Kaiserstraße haben, dem Museum für die Sonderausstellung zur Verfügung stellen würde.

Kontakt: E-Mail: info@hvv-radevormwald.de