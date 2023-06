20 Abiturienten freuen sich über eine Eins vor dem Komma

62 Abiturienten und Abiturientinnen nahmen am Samstag im Bürgerhaus ihr Abschlusszeugnis entgegen.

Feierstunde für einen starken Jahrgang des Theodor-Heuss-Gymnasiums.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Endlich geschafft. 62 Abiturienten und Abiturientinnen nahmen am Samstagmorgen im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz ihr Zeugnis entgegen. Ein wenig aufgeregt waren sie alle. Mit der Entlassfeier beginnt ein neuer Lebensabschnitt – nach Schuljahren, die auch durch die Corona-Pandemie und Onlineunterricht mitgeprägt wurden.

Mit dem Abschlussjahrgang 2023 verließ aber auch ein Jahrgang das Theodor-Heuss-Gymnasium, in dem allein 20 Absolventen eine „1“ vor dem Komma haben. Sven Zimmermann, Lucie Kevenhörster und Julia Liesen schafften sogar die Traumabschlussnote von 1,0.

+ Lucie Kevenhörster (l.), Sven Zimmermann und Julia Liesen erreichten die Abiturtraumnote 1,0. © Claudia Radzwill

Schulleiter Matthias Fischbach-Städing gratulierte und hob hervor, dass es ein Tag verschiedener Gefühle sei: „Einerseits mag mancher denken: Endlich geschafft. Andererseits hat mancher das Gefühl: Leider müssen wir uns heute trennen“, erklärte er in seiner Ansprache. Der Weg zum Abitur sei ein Weg vieler Etappen gewesen, der nicht immer gerade verlief. Und auch das Gefühl kennen Schüler und Schülerinnen: „Kaum gelernt und schon vergessen.“ Doch das Lernen habe sich gelohnt. Das Streben nach Bildung sei nie vergebens. „Einmal erworbene Kenntnisse werden nicht vergessen, in speziellen Situationen werden sie immer wieder hervorgerufen“, versicherte Fischbach-Städing.

Die Schulzeit habe auch viele Talente und Fähigkeiten zutage gebracht. Im jetzigen Abschlussjahrgang gab es viele Preisträger in verschiedenen regionalen und überregionalen Wettbewerben. Fischbach-Städing dankte in seiner Rede auch dem Kollegium – und auch den Eltern, die die Abiturienten und Abiturientinnen all die Jahre begleitet haben. „Jetzt freuen sie sich mit euch über den Erfolg“, war sich der Schulleiter sicher.

Abi-Entlassfeier: Das gibt Bürgermeister Mans den Abiturienten mit auf den Weg

Bürgermeister Johannes Mans erklärte in seinem Grußwort: „Liebe Abiturienten und Abiturientinnen, heute feiern wir euch.“ Das Abitur sei das Ergebnis jahrelanger Arbeit und Engagements. „Auf das erreichte Ziel können alle stolz sein“, so der Bürgermeister. In Anbetracht von Pandemie, Krieg und Klimakrise solle sich „niemand von den schlechten Nachrichten einschüchtern lassen“.

Er wünschte den Abschlussschülern und -schülerinnen einen kritischen Geist, damit jeder seinen Weg gehe, seinen eigenen Weg gestalte. „Alle Optionen stehen offen, eine eigene Biografie zu schreiben. Ich hoffe, Sie halten dabei auch Ihre Heimatstadt ein wenig im Blick.“

Dr. Marion Zimmermann-Hall als Elternvertreterin bekräftigte in Richtung des Abschluss-Jahrgangs: „Wir sind stolz auf euch und auch ihr solltet stolz auf euch sein.“ Sie blickte auf die schulische Laufbahn der Schülerinnen und Schüler zurück, hier und da mit einem kleinen Augenzwinkern, und fasste zusammen: „Jetzt startet ihr ins Leben. Seid neugierig, probiert euch aus.“

Mit auf den Weg gab sie ein Zitat von Bertolt Brecht: „Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.“ Gesund bleiben an Seele, Körper und Geist, das zu beachten, gab sie dem Abschlussjahrgang mit auf den weiteren Weg – etwas, was die Eltern im Saal mit kräftigem Beifall unterstrichen.

Einen Rückblick auf acht Schuljahre – gespickt mit kleinen Anekdoten – gab es auch von den Beratungslehrerinnen Katharina Bremer und Maike Killadt. „Wir hatten eine gemeinsame Reise und auch herausfordernde Zeiten“, sagte Katharina Bremer. Die Pädagoginnen erinnerten die an Kursfahrten und Exkursionen, die nach den Coronajahren endlich wieder möglich waren und hoben hervor: „Das Abitur markiert den Anfang eines neuen Kapitels.“

Hannah Bültmann als Abiturientin trat im Namen der Stufe dann ans Mikro. „Es ist für uns heute alle ein wichtiger Schritt“, sagte sie. Sie betonte: „Auch wenn man nicht mit jedem immer gleich viel zu tun hatte, so hat doch jeder Einzelne in der Stufe uns zu dem gemacht, was wir heute sind.“

Vom Schulleiter gab es anschließend die Zeugnisse - bevor die Popband der Schule den Song „Tage wie diese“ anstimmte.

Popband des THG spielt bei Entlassfeier

Im Rahmenprogramm spielte die Popband des THG. Die Band entstand aus dem Angebot der Profilkurse, die am THG angeboten werden, und wird von Dozenten der Radevormwalder Musikschule sowie Musiklehrern des THG geleitet.

Nach der Vergabe der Zeugnisse feierte der Jahrgang den Abschluss dann groß am gestrigen Sonntag mit einer Abifeier.

