Nach gewaltsamem Tod eines 19-Jährigen: Polizei fasst zweiten Tatverdächtigen

Tötungsdelikt am Wochenende

+ © Axel Richter Trauer um einen 19-Jährigen: Radevormwalder haben am Tatort Blumen abgelegt © Axel Richter

UPDATE Warum musste ein 19-Jähriger sterben? Die Polizei fasst zweiten Beschuldigten – Opfer und Tatverdächtige sind in etwa gleich alt und kannten sich.

19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen stark blutend im Bereich Kaiserstraße/ Hohenfuhrstraße aufgefunden

Der Schwerverletzte verstirbt trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort

Polizei geht von Gewaltverbrechen aus und bildet Mordkommission

Staatsanwalt bestätigt zweite Festnahme

Update, 30. August, 10 Uhr: Die Polizei hat auch den zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Das bestätigt am Mittwochmorgen der zuständige Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Näheres will die Mordkommission im Laufe des Vormittags mitteilen.

Update, 18.30 Uhr: In diesen Stunden kommt es am Tatort zu einer Kundgebung. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Stadt. Diesmal, damit Ruhe und Ordnung gewahrt bleiben.

Viele Menschen aus Radevormwald legten seit Sonntag an der Stelle, an der der junge Mann gewaltsam zu Tode gekommen war, Blumen nieder und stellten Kerzen auf. Die Menschen wollen reden: Warum geschieht so etwas in ihrer Stadt? Und was ist zu tun, damit es sich nicht wiederholt? Das treibt auch das Rader Stadtoberhaupt an. Der gewaltsame Tod des jungen Mannes sei eine Tragödie, sagt Johannes Mans: „Dabei geht es jetzt auch um den sozialen Frieden in unserer Stadtgesellschaft.“

Update, 29. August, 10.50 Uhr: Der zweite Tatverdächtige ist nach wie vor flüchtig. „Die Fahndung nach ihm läuft auf Hochtouren“, sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer und bittet darum, die Polizei ihre Arbeit machen zu lassen und sich in den so genannten sozialen Netzwerken zurückzuhalten. Dort war zwischenzeitlich ein Bild aufgetaucht, dass den zweiten Tatverdächtigen zeigen sollte. Bremer warnt vor solchen eigenmächtigen Fahndungsaufrufen. „Das Gewaltmonopol liegt allein beim Staat.“

Derweil ist gegen den bereits festgenommenen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf gegen ihn lautet auf gemeinschaftlichen Totschlag. Er sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. ric

Unser Artikel vom 28. August

Radevormwald. Einen der mutmaßlichen Täter haben sie, ein zweiter ist noch auf der Flucht. Diese Nachricht verbreitete sich am Montag wie ein Lauffeuer in Radevormwald. Doch der gewaltsame Tod des 19-jährigen Mannes, der am Sonntagmorgen blutüberströmt am Sparkassen-Kreisel aufgefunden worden war, lässt noch viele Fragen offen. Vor allem die nach dem Motiv für die Bluttat. Warum musste der Sohn türkischer Eltern sterben?

Auf diese Frage können nur diejenigen eine Antwort geben, die die Polizei als Täter im Verdacht hat. Es sind Gleichaltrige. Opfer und Tatverdächtige kannten sich zudem. Einen von ihnen nahmen die Ermittler bereits am Sonntag fest. Die Identität eines weiteren jungen Tatverdächtigen ist ebenfalls bekannt. Allerdings gelang ihm die Flucht vor dem Zugriff der Polizei.

Das erklärt den Polizeihubschrauber, der am Sonntagmorgen lange über der Rader Innenstadt kreiste. „Sein Einsatz stand unmittelbar im Zusammenhang mit der Fahndungsarbeit“, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Köln. Doch trotz Beobachtung von oben konnte der Mann entkommen. „Nach ihm wird intensiv gefahndet“, erklärt der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer.

+ In den frühen Morgenstunden wurde in Radevormwald ein Schwerverletzter gefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. © Axel Richter

Weitere Angaben zu den beiden Männern machen die Ermittler nicht. Das gilt ebenfalls für die Todesursache. Noch am Sonntag ließ die Anklagebehörde den Leichnam obduzieren. Fußgänger und Autofahrer, die in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der Innenstadt unterwegs waren, hatten den 19-Jährigen um 3.40 Uhr in einer Blutlache gefunden. Die Notärzte kamen zu spät. Der junge Mann starb noch am Fundort.

Als öffentliches Zeichen der Anteilnahme ließ die Stadtverwaltung die Fahnen am Montag auf Halbmast setzen. Unter den Radevormwalder Bürgerinnen und Bürgern ging derweil die Diskussion um die Sicherheit am Rande von Veranstaltungen in der Innenstadt weiter.

+ Als öffentliches Zeichen der Anteilnahme ließ die Stadtverwaltung die Fahnen am Montag auf Halbmast setzen. © Axel Richter

Wie berichtet, hatten Anwohner gegenüber dem RGA von lautstarken Auseinandersetzungen in der Tatnacht erzählt. Vom Sparkassen-Kreisel sei Gebrüll zu hören gewesen. Auch Besucher der Veranstaltung „Radevormwald karibisch“ auf dem Marktplatz wollen Zeugen von Streitigkeiten unter betrunkenen Jugendlichen geworden sein.

Die Polizei vermeldet für die Tatnacht zwei Einsätze. Zunächst sei es gegen 22.50 Uhr am Rande der Karibik-Party zu einer Auseinandersetzung gekommen, weil eine Besucherin sich von einem männlichen Gast nach eigenen Worten „blöd angeguckt“ gefühlt habe. Zu einer Schlägerei unter mehreren Personen sei es dann gegen 1 Uhr im Parc de Chateaubriant gekommen. „Wir haben dort drei Leichtverletzte angetroffen“, berichtet Michael Tietze, Polizeihauptkommissar und Sprecher des Gummersbacher Präsidiums.

Die Beteiligten sollen nun nochmals zu den Vorkommnissen befragt werden. Einen Bezug zum Tod des 19-Jährigen sieht die Polizei aufgrund des zeitlichen Abstands zur Bluttat allerdings nicht. Zudem, sagt Tietze: „Das war bis zu dem Kapitalverbrechen für die Kollegen ein ganz normales Wochenendgeschäft.“ Das gelte aus Polizeisicht ebenso für die Begleiterscheinungen der Karibik-Party.

Auch Bürgermeister Johannes Mans stellte sich nach einem Treffen mit dem Veranstalter schützend vor ihn und seine Verwaltungsmitarbeiter. „Das Ordnungsamt war präsent“, heißt es in einer am Montag verbreiteten Pressemitteilung: „Die gesamte Veranstaltung war über die Leitung des Ordnungsamtes und die Rufbereitschaft abgesichert. Im Rahmen der mehrtägigen Veranstaltung gab es keine Einsätze, bei denen das Ordnungsamt eingreifen musste.“

Angesichts der Bluttat verstehe er die erneut aufkommende Forderung nach einer eigenen Polizeiwache im 23.000 Einwohner zählenden Radevormwald, fügte Mans im Gespräch mit dem RGA an. Ausgeschlossen sei ein solches Gewaltverbrechen aber auch dann nicht. Aktuell stehe er im Kontakt mit der muslimischen Gemeinde, der der junge Mann angehörte: „Die Betroffenheit unter den Menschen ist sehr, sehr groß.“

Mithilfe

Die Polizei bittet trotz ihrer Fortschritte bei den Ermittlungen weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung: Telefon 0221-2290, E-Mail: poststelle.koeln@polizei.nrw.de

Unser Artikel vom 28. August, 14.20 Uhr

Update 13.07 Uhr: Anwohner berichten von Krawall in der Tatnacht. Bestätigt wird das jetzt von der Polizei. Gegen 1 Uhr waren im Parc de Chateaubriant mehrere Personen aneinandergeraten. Eine Streifenwagenbesatzung rückte an. „Wir haben dort drei Leichtverletzte angetroffen“, sagt Polizeihauptkommissar Michael Tietze. Ob die Schlägerei etwas mit dem Tod des 19-Jährigen zu tun hat, sei allerdings unklar. Die Tatzeit spreche eher dagegen, sagt der Sprecher des Gummersbacher Präsidiums.

Wann das Opfer die tödlichen Verletzungen erlitten hat, ist unklar. Gefunden wurde der junge Mann gegen 3.40 Uhr. Die Männer, die an der Schlägerei im Park beteiligt waren, sollen nun gleichwohl nochmals befragt werden.

Eine körperliche Auseinandersetzung gab es am Samstag auch am Rande der Veranstaltung „Rade karibisch“. Gegen 22.50 Uhr hatte sich eine Besucherin von einem anderen Gast „blöd angeguckt“ gesehen. Das sei der einzige Polizeieinsatz bei der Veranstaltung auf dem Marktplatz gewesen, sagt Tietz.

Einen Bezug zu dem Tötungsdelikt schließt die Polizei in diesem Fall nahezu aus. Ohnehin sei fraglich, ob die Veranstaltung überhaupt etwas mit dem Tod des 19-Jährigen zu tun habe. „Man darf nicht vergessen, dass auch die anderen Kneipen auf hatten.“ Und möglicherweise trafen Täter und Opfer auch aus ganz anderen Gründen am Kreisel aufeinander.

Update 11.43 Uhr: Bisher waren es nur Gerüchte. Soeben bestätigte die Staatsanwaltschaft Köln die Festnahme eines mutmaßlichen Täters. Sie erfolgte bereits am Sonntag. Details zu dem Beschuldigten gibt es zurzeit nicht. Ein weiterer Mann befindet sich noch auf der Flucht. Nach ihm werde intensiv gefahndet, erklärt der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer.

Die Suche nach dem Mann erklärt auch den Einsatz des Hubschraubers, der am Sonntag längere Zeit über der Rader Innenstadt in der Luft stand. Dennoch konnte der Gesuchte entkommen.

Unterdessen wurde die Leiche des 19-Jährigen obduziert. Dem Vernehmen nach ist der Radevormwalder erstochen worden. Bremer wollte das auf Nachfrage weder dementieren noch bestätigen, um den Erfolg der Ermittlungen nicht zu gefährden. Aktuell prüfe die Staatsanwaltschaft die Beantragung eines Haftbefehls gegen den festgenommenen Mann und die Vorführung vor einen Ermittlungsrichter. ric

Update Montag, 28. August, 9.30 Uhr: Als öffentliches Zeichen der Anteilnahme wehen in Radevormwald heute die Fahnen am Rathaus auf Halbmast. Das teilte das Rathaus am Montagmorgen mit.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen derweil auf Hochtouren. Nach dem gewaltsamen Tod eines 19-jährigen Radevormwalders hält sich die Polizei nach wie vor bedeckt. Das Präsidium in Köln verweist auf Nachfrage auf seine Mitteilung von Sonntag. Danach werden weiterhin Zeugen gesucht, die Hinweise darauf geben können, was sich in den frühen Morgenstunden des Sonntages in der Rader Innenstadt ereignet hat.

Unterdessen berichten immer mehr Anwohnerinnen und Anwohner von Krawall und Geschrei in Tatortnähe. Die Polizei soll gerufen worden sei. Ob und was sie vor Ort feststellte, konnte das Kölner Präsidium auf Nachfrage noch nicht sagen.

Eine Festnahme, zu der es am Sonntag bereits gekommen sein soll, wird auf Nachfrage des RGA weder bestätigt noch dementiert. Zur Stunde findet in Köln eine Lagebesprechung statt. Es wird weiter berichtet.

Unser Artikel: Radevormwald. Junge Frauen, die hemmungslos weinen. Alte Männer, die in tiefer Trauer den Kopf schütteln. Und Familienväter, die unbedarft zum Bäcker stapfen, um die Brötchen für die Familie zu holen: Die Szenen, die sich an diesem Sonntagmorgen rund um den Kreisverkehr der Sparkasse zugetragen haben, könnten kaum gegensätzlicher gewesen sein. Wenige Stunden zuvor haben Zeugen dort einen stark blutenden Mann auf dem Boden gefunden. Notarzt und Rettungsdienst können ihn nicht retten. Der 19-Jährige stirbt noch am Fundort. Dem Vernehmen nach an Messerstichen.

Warum der Radevormwalder sterben musste, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Eine Mordkommission hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht in der Rader Innenstadt etwas Außergewöhnliches aufgefallen ist.

Opfer wird gegen 4 Uhr entdeckt – jede Hilfe kommt zu spät

Nachbarn, die über Krawall und laute Stimmen am Kreisel berichten, fanden sich bereits am Morgen nach der Bluttat am Kreisel ein. Gegen 3 Uhr früh sei sie aus dem Schlaf gerissen worden, berichtete eine Anwohnerin dem RGA. „Das war so laut, ich dachte zunächst, die hätten den Automaten bei der Sparkasse gesprengt.“ Eine Stunde später, gegen 4 Uhr früh, entdeckten Passanten den blutüberströmten Mann. Sie riefen den Rettungsdienst. Die Helfer versuchten, den leblosen Körper zu reanimieren. Vergebens.

Nach dem Tod des Mannes übernahm die Polizei den Kreisel und erklärte ihn zum Tatort. Die Kriminaltechniker schirmten den Leichnam vor neugierigen Blicken ab und begannen mit der Spurensuche. Zeitgleich stand ein Polizeihubschrauber lange über der Radevormwalder Innenstadt. Die Polizei hatte den Innenstadt-Kreisel für den Verkehr abgesperrt. Flatterband schirmte den Bereich ab, den niemand betreten durfte. Zugleich sammelten sich weitere Polizeieinheiten unweit eines Discounters an der Kaiserstraße.

„Ich bin tief erschüttert“, erklärte derweil Rades Bürgermeister Johannes Mans. Er war gekommen, um die Menschen zu beruhigen, die im Verlauf des Vormittags am Tatort erscheinen. Sie hatten Fragen und suchten nach Erklärungen. Doch die Ermittlungsbehörden hielten sich mit Informationen zurück. Deshalb machten bald Gerüchte die Runde. Von zwei Tätern war die Rede, davon sei einer gefasst. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht. Die Behörden waren auf Nachfrage für den RGA nicht zu erreichen.

+ Rettungsdecken liegen am Kreisverkehr - wohl, um mögliche Spuren vor Regen zu schützen. © Axel Richter

Unterdessen richtete sich der Blick auf die Veranstaltung „Rade karibisch“. Die hat am Samstagabend auf dem Marktplatz stattgefunden. Dabei habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, erklärte Ordnungsamtsleiter Daniel Rupp gegenüber dem RGA. Seine Kräfte seien dort präsent gewesen. Alles sei friedlich verlaufen.

Doch die Einschätzung teilt nicht jeder, der an diesem Sonntagmorgen zum Kreisverkehr gekommen ist. Besucher wollen viele betrunkene Jugendliche gesehen haben und berichten von Streitigkeiten. Die Polizei habe kommen müssen, berichtete eine Raderin, die die Veranstaltung am Vorabend gegen 23 Uhr verlassen hat.

Fest in der Innenstadt endete um Mitternacht

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem gewaltsamen Tod des 19-Jährigen und der Cocktail-Party auf dem Markt? Fakt ist: „Rade karibisch“ wurde pünktlich gegen 0 Uhr beendet. „Eine Viertelstunde später habe wir den Platz leer gehabt“, erklärte Veranstalter Tobias Hölper. „Auch unsere Nachtwache, die auf dem Marktplatz verblieben ist, hat nichts Auffälliges bemerkt. Es ist in der kompletten Nacht bei uns ruhig geblieben.“

Allerdings sind auch Tobias Hölper Auseinandersetzungen aufgefallen. Gegen 23.15 Uhr sei es in Höhe der Gaststätte Marktstube zu einem Gerangel gekommen – außerhalb des Veranstaltungsgeländes. „Das ist jedoch nach wenigen Minuten durch unseren Security-Dienst beruhigt worden.“ Was danach geschah, ob die Streiterei an anderer Stelle fortgesetzt wurde, weiß der Veranstalter nicht.

Aus Respekt vor dem Opfer hat Tobias Hölper auf das Livekonzert verzichtet, das am Sonntagnachmittag zum Ende von „Rade karibisch“ stattfinden sollte. An der Kinderparty am Nachmittag hielt er fest. Nicht alle Radevormwalder fanden das gut nach dem, was geschehen ist. Entsprechende Äußerungen fanden sich später in den sogenannten sozialen Netzwerken.

Johannes Mans kündigt dem Veranstalter für Montag ein ernstes Gespräch an. Sein Ordnungsamtsleiter mag das Gegenteil sagen; auch dem Stadtoberhaupt ist zu Ohren gekommen, dass es bei „Rade karibisch“ nicht ausschließlich friedlich zugegangen ist. „Es muss dort Sicherheit herrschen“, sagt Mans. Ob es einen Bezug zum Tod des 19-Jährigen gibt, weiß aber auch er nicht.

Ermittlungen

Die Ermittlungen zum Tod des 19-jährigen Radevormwalders liegen beim Polizeipräsidium Köln. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Köln unter Tel. 0221-2290 zu melden. Hinweise per Mail sind möglich unter: poststelle.koeln@polizei.nrw.de

Unser Artikel von Sonntagvormittag

Radevormwald. Schreckliche Entdeckung in der Nacht zu Sonntag: In Radevormwald ist gegen 4 Uhr ein schwer verletzter 19-Jähriger gefunden worden. Er verstarb wenig später. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission wurde gebildet.

Die Rader Innenstadt war am Sonntagmorgen weitestgehend gesperrt. Überall waren Kräfte der Polizei. Ersthelfer hatten den 19-Jährigen am frühen Morgen im Bereich des Kreisverkehrs Kaiserstraße/ Hohenfuhrstraße stark blutend auf dem Boden liegend aufgefunden, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt. Die verständigten Rettungskräfte konnten dem jungen Mann trotz Reanimationsmaßnahmen nicht mehr helfen; er verstarb noch am Fundort.

+ Lange kreiste am Sonntag ein Hubschrauber über der Rader Innenstadt. © Axel Richter

Auf dem Boden rund um den Kreisverkehr lagen Rettungsdecken. Sie sollten wohl Spuren vor der Witterung schützen. In der Luft kreiste lange ein Polizeihubschrauber.

War der Auslöser der Tat eine Auseinandersetzung bei Radevormwald karibisch?

Immer mehr Schaulustige kamen zum Kreisverkehr. Eine junge Frau weinte - offenbar kannte sie das Opfer. Auch Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans war vor Ort. Er sei dort, um die Menschen zu beruhigen. Er sei tief betroffen, sagte er gegenüber dem RGA.

Am Samstagabend fand in der Stadt die Veranstaltung „Radevormwald karibisch“ statt. Die soll laut Daniel Rupp, Leiter des Ordnungsamtes, friedlich verlaufen sein. Eine Besucherin konnte diese Einschätzung am Sonntagmorgen gegenüber unserer Zeitung nicht teilen. Sie sprach von einer aufgeheizten Stimmung und von Randalierern sowie einem Polizeieinsatz. Sie selbst sei deswegen gegen 23 Uhr nach Hause gegangen.

Immer mehr Bürger trafen am Vormittag am Kreisverkehr ein. Auch sie berichteten, dass es bei „Radevormwald karibisch“ nicht sehr friedlich zugegangen sein soll. Es verdichteten sich Hinweise, dass dem Tötungsdelikt möglicherweise ein Streit unter Heranwachsenden auf der Veranstaltung am Markt vorangegangen sein soll.

Der Veranstalter von „Radevormwald karibisch“ wies gegen Mittag darauf hin, dass er angesichts der tragischen Ereignisse in der Stadt auf die bislang geplante auf Livemusik verzichtet.

Anwohner hörten in der Nacht offenbar Streitereien

Anwohner des Kreisverkehrs schilderten gegenüber dem RGA, dass es in der Nacht in dem Bereich sehr laut gewesen sei. Sie haben Gebrüll gehört, dem aber nicht viel Bedeutung beigemessen, weil es öfter laut sei. Eine Anwohnerin dachte zunächst, dass es eine Geldautomatensprengung gegeben habe. Auch, weil bereits in den frühen Morgenstunden der Hubschrauber über der Stadt kreiste.

Vor Ort war am Vormittag von einer Festnahme die Rede. Bestätigen wollte das offiziell jedoch niemand. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Köln haben eine Mordkommission gebildet, die nun die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt übernimmt. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen in der Nacht zu Sonntag machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

