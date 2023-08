Festnahme: Kommt Rade jetzt zur Ruhe?

Zur Trauerfeier und zur Schweigeminute am Ort des Geschehens am Kreisel in der Innenstadt war das Polizeiaufgebot riesig.

Die Polizei hat auch den zweiten Tatverdächtigen gestellt. Das Geraune um die Bluttat zeigt Folgen bis in die Schulen.

Von Axel Richter

Radevormwald. Erleichterung. Überall ist sie spürbar in Radevormwald. Drei Tage nach der Bluttat am Sparkassen-Kreisel sind die Menschen froh, dass die Suche nach dem zweiten noch flüchtigen Tatverdächtigen in ihrer Stadt endlich vorbei ist. Nach der Festnahme des Mannes in der Nacht zu Mittwoch kann Radevormwald wieder zur Ruhe kommen. Doch wird es das auch?

Drei Tage lang hat die Polizei nach dem 20-Jährigen gesucht. Stellen konnten Spezialkräfte ihn am Dienstag gegen 22.20 Uhr in einem Auto auf der Uelfestraße. Am Nachmittag hatten die Ermittler ihn noch in einem leerstehenden Einfamilienhaus gesucht.

Am gestrigen Mittwoch wurde der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Mit dem 22-Jährigen, den die Polizei bereits am Sonntag hatte festnehmen können, sitzt er nun in Untersuchungshaft.

„Die eigentliche Arbeit fängt jetzt erst an.“

Die beiden Männer sollen den 19-Jährigen erstochen haben, den Passanten am frühen Sonntagmorgen am Kreisverkehr in einer Blutlache fanden. Beide schweigen zu den Vorwürfen. Warum der junge Mann sterben musste, den sie selbst gut kannten, bleibt damit zunächst ungewiss.

Zeugen wollen die drei Männer streiten gesehen haben. Sie führten die Polizei denn auch auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Ging es um Geld, wie es aus dem Täter-Opfer-Umfeld heißt? „Wir ermitteln auch in diese Richtung“, sagt der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Er ist froh über die Festnahme. „Aber die eigentliche Arbeit fängt jetzt an.“

Das gilt auch für die Radevormwalder. Je länger die Polizei brauchte, um auch den zweiten Mann festzunehmen, umso mehr wuchs die Verunsicherung unter den Bürgerinnen und Bürgern. Befeuert wurde sie in verschiedenen Facebook- und Whatsapp-Gruppen. Dort machten nicht nur vor allem Falschmeldungen die Runde, sondern auch Gerüchte von Rache und Vergeltung.

Einen Trauerzug, der am Dienstagabend von der Moschee, der der Verstorbene angehörte, bis zum Tatort führte, begleitete die Polizei deshalb mit einem Großaufgebot. Bis zu 350 Menschen nahmen an der Versammlung teil. Am Ende blieb es danach ruhig in Radevormwald.

Doch das Geraune in den so genannten sozialen Netzwerken zeigte Wirkung bis in die Schulen. Sandra Pahl, Direktorin der Sekundarschule, berichtet von zahlreichen Anrufen besorgter Eltern. Ob sie die Schule nicht sicherheitshalber schließen wolle. Die Lehrerin erinnerte an die Gesetzeslage: „Danach ist es Eltern grundsätzlich möglich, die Kinder daheim zu behalten, wenn sie eine Gefahr für sie sehen - bei Schneefall zum Beispiel, Glatteis oder auch Hitze.“

Auch die Grundschulen Stadt und Bergerhof Wupper stellten den Eltern am Mittwoch frei, ihre Kinder zu schicken oder auch nicht - „aufgrund der angespannten Situation“, wie es in elektronischen Elternbriefen heißt. Doch die überwiegende Zahl der Eltern sah die Bedrohung am allen Anschein nach gelassen. Nur wenige behielten ihre Kinder am Mittwoch daheim.

Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich mit einer Bewertung solcher Vorsichtsmaßnahmen zurück, betrachtet sie allerdings mit Skepsis. Weil sie am Ende nur Angst schüren und für neue Verunsicherung sorgen. Neben der Suche nach dem zweiten mutmaßlichen Täter galt den Familien des Opfers und der beiden Tatverdächtigen die Aufmerksamkeit der Behörden. „Eine Gefährdung Unbeteiligter schließen wir dagegen aus“, sagt Polizeisprecher Michael Tietz: „Dafür gab und dafür gibt es keine Veranlassung.“

Strafrahmen

Der Vorwurf gegen die beiden tatverdächtigen Männer (20 und 22 Jahre alt) lautet auf gemeinschaftlichen Totschlag. Sie sollen ihrem 19-jährigen Opfer am frühen Sonntagmorgen im Streit mehrere Stichverletzungen beigebracht haben. Worum es dabei ging, ist ungeklärt.

Dem 22-Jährigen droht für das gemeinschaftlich begangene Verbrechen eine Mindeststrafe von 5 bis 15 Jahren. Für den 20-Jährigen kommt unter Umständen noch Jugendstrafrecht in Betracht. Er müsste dann für den Tod seines ein Jahr jüngeren Bekannten maximal 10 Jahre hinter Gittern.

Standpunkt von Axel Richter: Der Staat funktioniert

Drei Tage mögen manchem lang erscheinen. Tatsächlich hat der Staat, auf den heute viele nur schimpfen, seine Aufgabe erfüllt. Die beiden Tatverdächtigen konnten von der Polizei festgenommen werden. Der eine nach einem kurzen Fluchtversuch über ein Dach bereits am Sonntag. Nur dem zweiten Mann gelang es, sich etwas länger der Festnahme zu entziehen. Die Männer sehen nun einem rechtsstaatlichen Verfahren entgegen. Sind sie schuldig am Tod des 19-Jährigen werden sie dafür von einem ordentlichen deutschen Gericht nach Recht und Gesetz verurteilt. So ist es richtig. Eigenmächtige Fahndungsaufrufe im Internet sind dagegen aus guten Gründen verboten.

Für Selbstjustiz gilt das erst recht. Wir können unseren demokratischen Rechtsstaat unterstützen. Im konkreten Fall mit eigenen Hinweisen natürlich. Aber auch, indem wir schon unseren Kindern vermitteln, dass die Polizei der richtige Adressat ist, wenn es um Recht und Unrecht geht. Und nicht etwa die Schwätzwerke im Internet.