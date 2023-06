13 junge Radevormwalder erhalten Zertifikat

Schülerinnen und Schüler des THG und der Sekundarschule machten den „Sozialführerschein“.

Von Markus Schumacher

Radevormwald. 13 Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) und der Sekundarschule Radevormwald haben jetzt ihre Sozialführerscheine vom Oberbergischen Kreis erhalten. Der stellvertretende Landrat Professor Dr. Friedrich Wilke und Bürgermeister Johannes Mans zeichneten die Jugendlichen am Gartenhäuschen aus.

„Sie erhielten die Zertifikate für ihre erfolgreiche Teilnahme am Projekt der Ehrenamtsinitiative Weitblick des Oberbergischen Kreises“, berichtet Iris Trespe vom Leitungsstab Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Kreisverwaltung. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich zuvor, über einen Zeitraum von vier Wochen, in Kindertagesstätten und Senioreneinrichtungen freiwillig engagiert. Iris Trespe schildert: „Sie erhielten Einblicke in soziale Berufsfelder, wie beispielsweise bei der Betreuung von Kindern und Seniorinnen und Senioren.“

„Wertvoller Beitrag zu gesellschaftlichen Entwicklung“

Die Jugendlichen aus Radevormwald hätten dabei Aspekte der sozial-pflegerischen Arbeit kennen gelernt. „Sie erlebten, was ehrenamtlicher Einsatz bewirken kann und leisteten damit einen wertvollen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung“, findet die Kreissprecherin.

„Ich verbinde damit auch die Hoffnung, dass Menschen, die in frühen Jahren engagiert waren, dies auch im späteren Leben wieder sind. Wir werden auf Grund der demografischen Entwicklung – zukünftig wenig junge Leute, aber immer mehr ältere Menschen - stärker darauf angewiesen sein, dass Sie soziale Verantwortung übernehmen. Genau an dieser Stelle wird es einen gesellschaftlichen Werte-Wandel geben“, zeigt sich Professor Dr. Friedrich Wilke überzeugt.

Auch Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans lobte den Einsatz der Schülerinnen und Schüler, die durch das Projekt der Ehrenamtsinitiative Weitblick den Mehrwert im Umgang mit älteren Menschen kennengelernt hätten. Was früher in Großfamilien eher der Normalfall gewesen ist, würde jetzt durch das Ehrenamtsprojekt vermittelt.

Vier der Absolventinnen und Absolventen in Radevormwald strebten jetzt auch tatsächlich eine Ausbildung in der Einrichtung an, in der sie ehrenamtlichen engagiert waren, wusste Iris Trespe zu berichten.

Auch die Mitarbeiter der Einsatzstellen bedankten sich einmal mehr bei allen Jugendlichen.

Sozialführerschein

Das Projekt Sozialführerschein gibt den Teilnehmern im überschaubaren Zeitraum von vier Wochen die Chance, das Lebensumfeld von anderen Menschen kennen zu lernen. Für einige bedeutet das Projekt auch die ersten Schritte in ein Berufsfeld, in dem zukünftig Fachkräfte gesucht werden. Und man mache anderen Menschen mit

seinem Engagement viel Freude. Am Ende gibt es für den Einsatz das Zertifikat Sozialführerschein. Dieses Dokument kann Bewerbungsunterlagen beigefügt werden, selbst wenn man später etwas ganz anderes machen möchte.