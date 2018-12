Zusammenstoß: Fahrer missachtet rote Ampel

Forsten

+ © Symbolfoto: Malte Christians/dpa © Symbolfoto: Malte Christians/dpa

Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag war gegen 02.10 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem Opel auf der Hochstraße in Richtung Peterstraße unterwegs. Weil er an der Kreuzung zur Elberfelder Straße das Rotlicht der Ampel missachtet haben soll, kollidierte er mit dem Daihatsu eines 39-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß kippte der Opel um und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden wurde auf 7.000 Euro geschätzt. red