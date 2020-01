Zoo-Markt wird Opfer der Flammen

Großbrand in Lennep

Nur wenige Tiere konnten gerettet werden.

Am Samstagabend ist gegen 20.20 Uhr ein Feuer in einem Zoo-Markt an der Straße Neuenteich ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Wehr schlugen bereits die Flammen aus dem Gebäude. Anfangs konnten noch einige Tiere gerettet werden, für viele war jedoch keine Hilfe mehr möglich.

Wie die Einsatzleiterin Katharina Kresse noch am Abend mitteilte, lag beim Eintreffen der Feuerwehr eine extreme Verrauchung vor, so dass es anfangs kaum möglich war, sich vorzuarbeiten. Das Gebäude stand in Vollbrand. Es wurden die ersten Löschmaßnahmen vorgenommen und zunächst die Nachbargebäude geschützt, damit Flammen nicht übergreifen konnten.

Alle Vögel starben in den Flammen

Dann wurde die Tierrettung eingeleitet. Einige Kaninchen, Mäuse und Meerschweinchen konnten gerettet und von einem Tierarzt untersucht werden. Sie sind nun bei Mitarbeitern der Zoohandlung untergebracht. In den Flammen starben alle Vögel sowie eine bislang unbekannte Anzahl an Mäusen, Ratten, Hamster, Kaninchen und Meerschweinchen.

Aktuell leitet die Feuerwehr Strom ins Gebäude, um die Sauerstoffzufuhr in den Aquarien zu sichern, dort befinden sich noch lebende Fische. Zurzeit werden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Es gibt noch viele Glutnester. Die Einsatzkräfte werden noch bis spät in die Nacht vor Ort sein.

Aktuell sind 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Noch immer kämpft die Berufsfeuerwehr sowie die freiwilligen Wehren Lennep, Lüdorf, Bergisch Born gegen den Brand. Die Einsatzleitung geht davon aus, das es noch mehrere Stunden dauern wird, bis die Nachlöscharbeiten beendet sind.

"Hier wird keiner der Einsatzkräfte den Einsatzort unberührt verlassen", sagte Katharina Kresse. Auch der Betreiber des Zooladens war vor Ort, er war geschockt. Er hat das Gebäude gemietet. Eine Brandmeldeanlage oder eine automatische Löschanlage gäbe es nicht, sagte er im RGA-Gespräch vor Ort.

Bis spät in der Nacht drang Rauch aus dem Gebäude. Im Innern bot sich ein Bild der Verwüstung.

Die Straße im Einsatzgebiet Neuenteich und Schneppendahler Weg war während des Einsatzes zeitweise komplett gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. kaz, ad, mw