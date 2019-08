Ratgeber

+ © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Auch Marmelade zieht die Quälgeister magisch an. Da ist Vorsicht geboten. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Experte warnt vor Tipps aus dem Internet. Auch das Töten der Insekten sei keine Lösung.

Wespen sorgen zurzeit in vielen Gärten für Probleme. Egal ob beim Grillen oder bei Kaffee und Kuchen – die Insekten sind meist ungebetener Gast am Tisch. Aber: Auch wenn sie stören, mahnt Diplom-Biologe Jörg Liesendahl von der Naturschule Grund: „Das Töten ist keine Lösung!“ Was er von Tipps zur Vertreibung von Wespen hält und wie er das Problem löst, lesen Sie hier.